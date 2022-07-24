https://arabic.sputniknews.com/20220724/اندلاع-حريق-هائل-في-تونس-يدمر-200-هكتار-من-الغابات-1065483756.html
اندلاع حريق هائل في تونس يدمر 200 هكتار من الغابات
اندلاع حريق هائل في تونس يدمر 200 هكتار من الغابات
اندلع حريق هائل بمنطقة جبل منصور في ولاية زغوان التونسية، مساء السبت واستمر حتى صباح اليوم الأحد، مدمرا نحو 200 هكتار من الأشجار، فيما تحاول السلطات السيطرة... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:52+0000
2022-07-24T10:52+0000
2022-07-24T10:52+0000
أخبار تونس اليوم
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وأفادت السلطات بأن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على أغلب بؤر الحريق، باستثناء 3 بؤر لا يزال العمل على إطفائها جاريا، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.وقال والي زغوان محمد العش لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء، إن النيران انتشرت على مساحة جبل منصور، واستعانت السلطات بكل معدات ووسائل الإطفاء المملوكة للحماية المدنية.وأضاف الوالي أن السلطات دفعت بشاحنات إطفاء إضافية من ولاية سليانة لمنع الحريق من التمدد، كما استعانت بطائرات عسكرية لتغطية الأماكن التي يصعب الوصول إليه برا.من جانبه قال المسؤول في هيئة الحماية المدنية، حمدي الوصيف، إن 40 فردا من جميع الجهات المتدخلة تسعى حاليا بمساعدة طائرتين عسكريتين، لإطفاء 3 بؤر كبيرة من النيران التي اشتعلت بمساعدة حرارة الطقس.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/الجزائر-ترسل-عتادا-بريا-وجويا-إلى-تونس-لمساعدتها-على-إخماد-الحرائق-1065345528.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
اندلاع حريق هائل في تونس يدمر 200 هكتار من الغابات
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اندلع حريق هائل بمنطقة جبل منصور في ولاية زغوان التونسية، مساء السبت واستمر حتى صباح اليوم الأحد، مدمرا نحو 200 هكتار من الأشجار، فيما تحاول السلطات السيطرة على النيران.
وأفادت السلطات بأن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على أغلب بؤر الحريق
، باستثناء 3 بؤر لا يزال العمل على إطفائها جاريا، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.
وقال والي زغوان محمد العش لوكالة
"تونس أفريقيا للأنباء، إن النيران انتشرت على مساحة جبل منصور، واستعانت السلطات بكل معدات ووسائل الإطفاء المملوكة للحماية المدنية.
وأضاف الوالي أن السلطات دفعت بشاحنات إطفاء إضافية
من ولاية سليانة لمنع الحريق من التمدد، كما استعانت بطائرات عسكرية لتغطية الأماكن التي يصعب الوصول إليه برا.
من جانبه قال المسؤول في هيئة الحماية المدنية، حمدي الوصيف، إن 40 فردا من جميع الجهات المتدخلة تسعى حاليا بمساعدة طائرتين عسكريتين، لإطفاء 3 بؤر كبيرة من النيران التي اشتعلت بمساعدة حرارة الطقس.