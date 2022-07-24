عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/اندلاع-حريق-هائل-في-تونس-يدمر-200-هكتار-من-الغابات-1065483756.html
اندلاع حريق هائل في تونس يدمر 200 هكتار من الغابات
اندلاع حريق هائل في تونس يدمر 200 هكتار من الغابات
اندلع حريق هائل بمنطقة جبل منصور في ولاية زغوان التونسية، مساء السبت واستمر حتى صباح اليوم الأحد، مدمرا نحو 200 هكتار من الأشجار، فيما تحاول السلطات السيطرة... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:52+0000
2022-07-24T10:52+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065279549_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_69527c146a27b9f2803b0500f92cebb6.jpg
وأفادت السلطات بأن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على أغلب بؤر الحريق، باستثناء 3 بؤر لا يزال العمل على إطفائها جاريا، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.وقال والي زغوان محمد العش لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء، إن النيران انتشرت على مساحة جبل منصور، واستعانت السلطات بكل معدات ووسائل الإطفاء المملوكة للحماية المدنية.وأضاف الوالي أن السلطات دفعت بشاحنات إطفاء إضافية من ولاية سليانة لمنع الحريق من التمدد، كما استعانت بطائرات عسكرية لتغطية الأماكن التي يصعب الوصول إليه برا.من جانبه قال المسؤول في هيئة الحماية المدنية، حمدي الوصيف، إن 40 فردا من جميع الجهات المتدخلة تسعى حاليا بمساعدة طائرتين عسكريتين، لإطفاء 3 بؤر كبيرة من النيران التي اشتعلت بمساعدة حرارة الطقس.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/الجزائر-ترسل-عتادا-بريا-وجويا-إلى-تونس-لمساعدتها-على-إخماد-الحرائق-1065345528.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065279549_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_33fa44c971b2be3bcd4841844a031be8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

اندلاع حريق هائل في تونس يدمر 200 هكتار من الغابات

10:52 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / Miguel Riopaيحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / Miguel Riopa
تابعنا عبرTelegram
اندلع حريق هائل بمنطقة جبل منصور في ولاية زغوان التونسية، مساء السبت واستمر حتى صباح اليوم الأحد، مدمرا نحو 200 هكتار من الأشجار، فيما تحاول السلطات السيطرة على النيران.
وأفادت السلطات بأن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على أغلب بؤر الحريق، باستثناء 3 بؤر لا يزال العمل على إطفائها جاريا، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.
وقال والي زغوان محمد العش لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء، إن النيران انتشرت على مساحة جبل منصور، واستعانت السلطات بكل معدات ووسائل الإطفاء المملوكة للحماية المدنية.
حريق يلتهم غابة بالقرب من إيتوزينغو، مقاطعة كورينتس، الأرجنتين 19 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
الجزائر ترسل عتادا بريا وجويا إلى تونس لمساعدتها على إخماد الحرائق
20 يوليو, 15:12 GMT
وأضاف الوالي أن السلطات دفعت بشاحنات إطفاء إضافية من ولاية سليانة لمنع الحريق من التمدد، كما استعانت بطائرات عسكرية لتغطية الأماكن التي يصعب الوصول إليه برا.
من جانبه قال المسؤول في هيئة الحماية المدنية، حمدي الوصيف، إن 40 فردا من جميع الجهات المتدخلة تسعى حاليا بمساعدة طائرتين عسكريتين، لإطفاء 3 بؤر كبيرة من النيران التي اشتعلت بمساعدة حرارة الطقس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала