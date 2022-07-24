https://arabic.sputniknews.com/20220724/انطلاق-المباحثات-الموسعة-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ووزير-الخارجية-المصري-صور-وفيديو-1065481212.html
انطلاق المباحثات الموسعة بين وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري... صور وفيديو
انطلاق المباحثات الموسعة بين وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري... صور وفيديو
انطلقت منذ لحظات المباحثات الموسعة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة المصرية القاهرة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:13+0000
2022-07-24T10:13+0000
2022-07-24T10:24+0000
مصر
روسيا
سيرغي لافروف
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وقبل المباحثات الموسعة كان الوزيران قد عقدا لقاء منفردا صباح اليوم الأحد.ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين المصريين، تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في أفريقيا.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى، في وقت سابق صباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قصر الاتحادية بالقاهرة.ومصر هي المحطة الأولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل جولته إلى قارة أفريقيا تشمل كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, روسيا, سيرغي لافروف
انطلاق المباحثات الموسعة بين وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري... صور وفيديو
10:13 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 10:24 GMT 24.07.2022) تابعنا عبر
انطلقت منذ لحظات المباحثات الموسعة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة المصرية القاهرة.
وقبل المباحثات الموسعة كان الوزيران قد عقدا لقاء منفردا صباح اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين المصريين، تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في أفريقيا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
قد التقى، في وقت سابق صباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قصر الاتحادية بالقاهرة.
ومصر هي المحطة الأولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل جولته إلى قارة أفريقيا تشمل كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء
التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.