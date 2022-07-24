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https://arabic.sputniknews.com/20220724/انطلاق-جلسة-المباحثات-المغلقة-بين-لافروف-ومندوبي-الجامعة-العربية-1065493888.html
انطلاق جلسة المباحثات المغلقة بين لافروف ومندوبي الجامعة العربية
انطلاق جلسة المباحثات المغلقة بين لافروف ومندوبي الجامعة العربية
انطلقت جلسة المباحثات المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومندوبي جامعة الدول العربية في القاهرة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T13:51+0000
2022-07-24T14:10+0000
روسيا
مصر
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وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد، أجرى لافروف مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.كما التقى قبلها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات المحاصيل والسلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي، في خضم أزمة الغذاء التي تعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات المحاصيل والسلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/شكري-ولافروف-يبحثان-الأزمة-الأوكرانية-وتداعياتها-على-الدول-الأفريقية-1065490879.html
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روسيا, مصر

انطلاق جلسة المباحثات المغلقة بين لافروف ومندوبي الجامعة العربية

13:51 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 14:10 GMT 24.07.2022)
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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انطلقت جلسة المباحثات المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومندوبي جامعة الدول العربية في القاهرة.
وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد، أجرى لافروف مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.
كما التقى قبلها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات المحاصيل والسلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
شكري ولافروف يبحثان الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الدول الأفريقية
12:47 GMT
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي، في خضم أزمة الغذاء التي تعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات المحاصيل والسلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
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