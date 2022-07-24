https://arabic.sputniknews.com/20220724/باشاغا-الشعب-الليبي-يتطلع-لقيام-دولة-مدنية-1065494757.html
باشاغا: الشعب الليبي يتطلع لقيام دولة مدنية
باشاغا: الشعب الليبي يتطلع لقيام دولة مدنية
صرح فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، اليوم الأحد، بأن ملتقى فاعليات المنطقة الغربية يعد "نموذجا وطنيا وحضاريا مشرفا، ويرسخ مبدأ الوحدة... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T14:15+0000
2022-07-24T14:15+0000
2022-07-24T14:15+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك في منشور له عبر حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأضاف باشاغا: "يشير ملتقى فاعليات المنطقة الغربية بوضوح لتطلع الشعب الليبي الكريم لقيام دولة مدنية وديمقراطية تحتكم للشرعية الدستورية، ولم يعد ثمة أفق لمن يسعى لحكم الليبيين بالبطش والإرهاب أو بشراء الذمم والولاءات بالمال العام وبالحرام. الوطن ليس سلعة تُباع وتشترى".وتابع أن "الحراك الشعبي الكبير الداعم للحكومة الليبية في الشرق الحبيب الجنوب المكلوم ومدينة الصمود مصراتة والمنطقة الغربية بأسرها، يعطينا الأمل في أن الروح الوطنية الجسورة ستنتصر على عُصبة الفساد التي اعتقدت أنها تستطيع شراء الوطن بالمال الحرام".تأتي تصريحات باشاغا بعد لقاءات عدة أجرها مع الأعيان والمشايخ وشباب المدينة والمنطقة الغربية منذ وصوله لمدينة مصراته قبل أيام، في محاولة منه لإقناع الأطراف الاجتماعية والشبابية بدعم حكومته التي مُنحت الشرعية في مارس/ آذار الماضي.ولم تدخل حكومته العاصمة حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي تتمسك في حكومة عبد الحميد الدبيبة التي جاءت عن طريق لقاء جنيف ومنحت الثقة من مجلس النواب الليبي، باستمرار حكومته.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/جامعة-الدول-العربية-تجدد-اللجوء-للسلاح-في-ليبيا-أمر-مقلق--1065489000.html
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أخبار ليبيا اليوم
باشاغا: الشعب الليبي يتطلع لقيام دولة مدنية
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صرح فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، اليوم الأحد، بأن ملتقى فاعليات المنطقة الغربية يعد "نموذجا وطنيا وحضاريا مشرفا، ويرسخ مبدأ الوحدة الوطنية، وتعبيرا حرا عن إرادة الشعب الليبي الذي يرزح تحت بطش الفوضى والظلم والفساد".
جاء ذلك في منشور له عبر حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وأضاف باشاغا
: "يشير ملتقى فاعليات المنطقة الغربية بوضوح لتطلع الشعب الليبي الكريم لقيام دولة مدنية وديمقراطية تحتكم للشرعية الدستورية، ولم يعد ثمة أفق لمن يسعى لحكم الليبيين بالبطش والإرهاب أو بشراء الذمم والولاءات بالمال العام وبالحرام. الوطن ليس سلعة تُباع وتشترى".
وتابع أن "الحراك الشعبي الكبير الداعم للحكومة الليبية في الشرق الحبيب الجنوب المكلوم ومدينة الصمود مصراتة والمنطقة الغربية بأسرها، يعطينا الأمل في أن الروح الوطنية الجسورة ستنتصر على عُصبة الفساد التي اعتقدت أنها تستطيع شراء الوطن بالمال الحرام".
تأتي تصريحات باشاغا بعد لقاءات عدة أجرها مع الأعيان والمشايخ وشباب المدينة والمنطقة الغربية منذ وصوله لمدينة مصراته
قبل أيام، في محاولة منه لإقناع الأطراف الاجتماعية والشبابية بدعم حكومته التي مُنحت الشرعية في مارس/ آذار الماضي.
ولم تدخل حكومته العاصمة حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي تتمسك في حكومة عبد الحميد الدبيبة
التي جاءت عن طريق لقاء جنيف ومنحت الثقة من مجلس النواب الليبي، باستمرار حكومته.