عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/بدء-لقاء-الرئيس-المصري-ووزير-الخارجية-الروسي-في-القاهرة-1065477307.html
بدء لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية الروسي في القاهرة
بدء لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية الروسي في القاهرة
يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T08:57+0000
2022-07-24T09:04+0000
العالم
مصر
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048662516_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_863f6110a0786556d757e3bea0643f64.jpg
ومصر هي المحطة الأولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل جولته إلى قارة أفريقيا، حيث يجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وتشمل جولة لافروف في أفريقيا كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048662516_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_722a8847a361f7aac89d67ebf3652b73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مصر, روسيا

بدء لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية الروسي في القاهرة

08:57 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 24.07.2022)
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة.
ومصر هي المحطة الأولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل جولته إلى قارة أفريقيا، حيث يجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتشمل جولة لافروف في أفريقيا كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала