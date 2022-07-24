https://arabic.sputniknews.com/20220724/بدء-لقاء-الرئيس-المصري-ووزير-الخارجية-الروسي-في-القاهرة-1065477307.html
بدء لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية الروسي في القاهرة
بدء لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية الروسي في القاهرة
يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T08:57+0000
2022-07-24T08:57+0000
2022-07-24T09:04+0000
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ومصر هي المحطة الأولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل جولته إلى قارة أفريقيا، حيث يجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وتشمل جولة لافروف في أفريقيا كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مصر, روسيا
بدء لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية الروسي في القاهرة
08:57 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 24.07.2022) تابعنا عبر
يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة.
ومصر هي المحطة الأولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل جولته إلى قارة أفريقيا، حيث يجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتشمل جولة لافروف في أفريقيا كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء
التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.