https://arabic.sputniknews.com/20220724/برقية-من-الرئيس-الإماراتي-ونائبه-إلى-السيسي-1065474770.html
برقية من الرئيس الإماراتي ونائبه إلى السيسي
برقية من الرئيس الإماراتي ونائبه إلى السيسي
هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T07:31+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أمس السبت، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تهنئة إلى السيسي "بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة".من جانبه، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى السيسي.كما بعث حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية.
https://arabic.sputniknews.com/20210723/السيسي-ثورة-23-يوليو-تمكنت-من-تغير-الحياة-على-أرض-مصر-1049637533.html
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برقية من الرئيس الإماراتي ونائبه إلى السيسي
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هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
، أمس السبت، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تهنئة إلى السيسي "بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة".
من جانبه، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى السيسي.
كما بعث حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية.