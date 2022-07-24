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برقية من الرئيس الإماراتي ونائبه إلى السيسي
برقية من الرئيس الإماراتي ونائبه إلى السيسي
هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T07:31+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أمس السبت، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تهنئة إلى السيسي "بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة".من جانبه، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى السيسي.كما بعث حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية.
https://arabic.sputniknews.com/20210723/السيسي-ثورة-23-يوليو-تمكنت-من-تغير-الحياة-على-أرض-مصر-1049637533.html
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أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

برقية من الرئيس الإماراتي ونائبه إلى السيسي

07:31 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية في مصر، 3 يوليو/ تموز 2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في مصر، 3 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / -
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هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أمس السبت، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تهنئة إلى السيسي "بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية، مصر، 5 مايو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2021
السيسي: ثورة 23 يوليو تمكنت من تغيير الحياة على أرض مصر
23 يوليو 2021, 10:24 GMT
من جانبه، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى السيسي.
كما بعث حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية.
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