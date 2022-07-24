https://arabic.sputniknews.com/20220724/بريطانيا-تدرب-قوات-أوكرانية-على-استعادة-جزيرة-الثعبان-1065500191.html
بريطانيا تدرب قوات أوكرانية على استعادة "جزيرة الثعبان"
بريطانيا تدرب قوات أوكرانية على استعادة "جزيرة الثعبان"
أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مصدر عسكري بريطاني أن القوات الخاصة البريطانية تدرب قوات أوكرانية حتى تتمكن من استعادة السيطرة على جزيرة زمييني (جزيرة الثعبان)" 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T15:36+0000
2022-07-24T15:36+0000
2022-07-24T15:36+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتبت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأحد: "توجهت مفرزة من القوات الخاصة من مشاة البحرية إلى أوكرانيا لتدريب المركز البحري الأوكراني الثالث والسبعين للمهام الخاصة".وأشار المقال إلى تعليم القوات الخاصة البريطانية للأوكرانيين على استخدام مركبات الغوص الفردية، وبمساعدة البحرية البريطانية، قام الغواصون الأوكرانيون بمسح الرصيف الساحلي بحثًا عن ألغام محتملة قبل إعطاء الضوء الأخصر للمجموعة الرئيسية بـ "بدء الهجوم".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 30 يونيو/ حزيران 2022، أنها سحبت قواتها من جزيرة زمييني لكي تسحب البساط من تحت أقدام الذين يزعمون أن روسيا تمنع تصدير المنتجات الزراعية من موانئ أوكرانيا إلى سوق العالم للغذاء.إلا أن خروج الجنود الروس من جزيرة زمييني لا يعني خروجها من نطاق سيطرة القوات الروسية. وكشف النائب أليكسي تشيرنياك الذي يمثل شبه جزيرة القرم في السلطة التشريعية العليا الروسية لـ"سبوتنيك" أن جزيرة زمييني توضع من الآن فصاعدا تحت مراقبة "صواريخنا وقواتتا البحرية والجوية".وتقع جزيرة الثعبان في البحر الأسود على مقربة من ميناء أوديسا الأوكراني. وقد فرضت روسيا سيطرتها على هذه الجزيرة التي وجدت فيها مجموعة من حرس الحدود الأوكراني. وسلّم الموجودون في الجزيرة أنفسهم إلى القوات الروسية التي بدأت عمليتها الخاصة الهادفة إلى تحرير مناطق في أوكرانيا من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني التي تواصل اعتداءاتها على الناس، جنوب شرقي أوكرانيا، منذ عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-محاولة-إنزال-عسكري-فاشلة-للقوات-الأوكرانية-للاستيلاء-على-جزيرة-زمييني-1063976867.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا تدرب قوات أوكرانية على استعادة "جزيرة الثعبان"
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أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مصدر عسكري بريطاني أن القوات الخاصة البريطانية تدرب قوات أوكرانية حتى تتمكن من استعادة السيطرة على جزيرة زمييني (جزيرة الثعبان)"
وكتبت صحيفة "ذا صن
" البريطانية، اليوم الأحد: "توجهت مفرزة من القوات الخاصة من مشاة البحرية إلى أوكرانيا لتدريب المركز البحري الأوكراني الثالث والسبعين للمهام الخاصة".
وأشار المقال إلى تعليم القوات الخاصة البريطانية للأوكرانيين على استخدام مركبات الغوص الفردية، وبمساعدة البحرية البريطانية، قام الغواصون الأوكرانيون بمسح الرصيف الساحلي بحثًا عن ألغام محتملة قبل إعطاء الضوء الأخصر للمجموعة الرئيسية بـ "بدء الهجوم".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 30 يونيو/ حزيران 2022، أنها سحبت قواتها من جزيرة زمييني لكي تسحب البساط من تحت أقدام الذين يزعمون أن روسيا تمنع تصدير المنتجات الزراعية من موانئ أوكرانيا إلى سوق العالم للغذاء.
إلا أن خروج الجنود الروس من جزيرة زمييني لا يعني خروجها من نطاق سيطرة القوات الروسية. وكشف النائب أليكسي تشيرنياك الذي يمثل شبه جزيرة القرم في السلطة التشريعية العليا الروسية لـ"سبوتنيك" أن جزيرة زمييني توضع من الآن فصاعدا تحت مراقبة "صواريخنا وقواتتا البحرية والجوية".
وتقع جزيرة الثعبان
في البحر الأسود على مقربة من ميناء أوديسا الأوكراني. وقد فرضت روسيا سيطرتها على هذه الجزيرة التي وجدت فيها مجموعة من حرس الحدود الأوكراني. وسلّم الموجودون في الجزيرة أنفسهم إلى القوات الروسية التي بدأت عمليتها الخاصة الهادفة إلى تحرير مناطق في أوكرانيا من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني التي تواصل اعتداءاتها على الناس، جنوب شرقي أوكرانيا، منذ عام 2014.