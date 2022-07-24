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https://arabic.sputniknews.com/20220724/بعد-انطلاق-مناوراتهما-المشتركة-معلومات-عن-القوات-الجوية-لإيطاليا-وإسرائيل-1065492554.html
بعد انطلاق مناوراتهما المشتركة... معلومات عن القوات الجوية لإيطاليا وإسرائيل
بعد انطلاق مناوراتهما المشتركة... معلومات عن القوات الجوية لإيطاليا وإسرائيل
بدأت طائرات حربية من إيطاليا وإسرائيل مناورات جوية مشتركة تحمل اسم "درع البرق" في إحدى القواعد الجوية شمالي إسرائيل. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T13:41+0000
2022-07-24T13:41+0000
رصد عسكري
إسرائيل
إيطاليا
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ويُصنف الجيشان الإيطالي والإسرائيلي في المرتبتين رقم 11 ورقم 18 على التوالي بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وبينما تصنف القوات الجوية الإيطالية في المرتبة رقم 13 عالميا، فإن القوات الجوية الإسرائيلية تصنف في المرتبة رقم 19 عالميا.تمتلك إيطاليا 862 طائرة حربية تضم 92 مقاتلة وطائرة اعتراضية و95 طائرة هجومية و39 طائرة نقل عسكري و188 طائرة تدريب و27 طائرة مهام خاصة.كما تمتلك إيطاليا 10 طائرات تزود بالوقود في الجو و396 مروحية بينها 59 مروحية هجومية.أما إسرائيل فتمتلك 597 طائرة حربية بينها 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و27 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة.كما تمتلك إسرائيل 11 طائرة تزود بالوقود في الجو و127 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/إسرائيل-تجري-مناورات-درع-البرق-الجوية-المشتركة-مع-إيطاليا-1065490413.html
https://arabic.sputniknews.com/20201230/مقاتلات-إف---35-إيه-وبي-تنفذات-تدريبا-مشتركا-في-إيطاليا-صور-1047671382.html
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رصد عسكري, إسرائيل, إيطاليا

بعد انطلاق مناوراتهما المشتركة... معلومات عن القوات الجوية لإيطاليا وإسرائيل

13:41 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / Jack Guezالقوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية "هاتزيريم"، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
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بدأت طائرات حربية من إيطاليا وإسرائيل مناورات جوية مشتركة تحمل اسم "درع البرق" في إحدى القواعد الجوية شمالي إسرائيل.
ويُصنف الجيشان الإيطالي والإسرائيلي في المرتبتين رقم 11 ورقم 18 على التوالي بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وبينما تصنف القوات الجوية الإيطالية في المرتبة رقم 13 عالميا، فإن القوات الجوية الإسرائيلية تصنف في المرتبة رقم 19 عالميا.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
إسرائيل تجري مناورات "درع البرق" الجوية المشتركة مع إيطاليا
12:31 GMT
تمتلك إيطاليا 862 طائرة حربية تضم 92 مقاتلة وطائرة اعتراضية و95 طائرة هجومية و39 طائرة نقل عسكري و188 طائرة تدريب و27 طائرة مهام خاصة.
كما تمتلك إيطاليا 10 طائرات تزود بالوقود في الجو و396 مروحية بينها 59 مروحية هجومية.
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30 ديسمبر 2020, 16:57 GMT
أما إسرائيل فتمتلك 597 طائرة حربية بينها 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و27 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة.
كما تمتلك إسرائيل 11 طائرة تزود بالوقود في الجو و127 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.
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