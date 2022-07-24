https://arabic.sputniknews.com/20220724/بعد-توسع-الجيش-السوري-شرقا-القوات-الأمريكية-تكثف-عملية-تعزيز-قواعدها-بمحيط-مدينة-الحسكة--1065509319.html

بعد توسع الجيش السوري شرقا.. القوات الأمريكية تكثف عملية تعزيز قواعدها بمحيط مدينة الحسكة

بعد توسع الجيش السوري شرقا.. القوات الأمريكية تكثف عملية تعزيز قواعدها بمحيط مدينة الحسكة

عزز الجيش الأمريكي قواعده غير الشرعية المحيطة بمدينة الحسكة السورية بقافلتين جديدتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية، تزامناً مع التفاهمات التي أبرمت في... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T21:31+0000

2022-07-24T21:31+0000

2022-07-24T21:31+0000

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة إن قافلة مكونة من 20 شاحنة وصهريج وقود وشاحنات محملة بالمدرعات والذخيرة الحية دخلت بعد ظهر اليوم الأحد 24 تموز /يوليو، إلى قواعد الجيش الأمريكي في السد الغربي وتل بيدر والقصرك شمالي مدينة الحسكة.وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "سبوتنيك" أثناء مرور القافلة عبر طريق عام (الحسكة- الرقة- حلب/ M4) بالقرب من بلدة التوينة (12 كم غربي مدينة الحسكة).وبينت المصادر أن القواعد الأمريكية المذكورة تشهد عمليات توسيع عسكرية وتدريبات عسكرية مكثفة بالأسلحة والذخيرة الحية، تزامناً عمليات توسيع انتشار الجيش العربي السوري والقوات الروسية شمالي وشرقي سوريا بعد التفهمات المستمرة مع قوات "قسد" ردعاً لأي عمل عسكري تركي مرتقب.وفي السياق، دخلت قافلة أسلحة ومعدات لوجستية لقوات "التحالف الدولي" غير الشرهي بقيادة الجيش الأمريكي، أمس السبت، إلى مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، قادمة من العراق.وقالت مصادر محلية بريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن قافلة أسلحة ومعدات لوجستية لقوات "التحالف الأمريكي" مكونة من 60 شاحنة، دخلت مساء أمس السبت إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد البري غير الشرعي قرب بلدة اليعربية قادمة من العراق.وأضاف أن القافلة ضمت عربات من نوع "برادلي" القتالية المتطورة، وعربات مصفحة، وأجهزة رادار، وشاحنات تحمل مواد لوجستية، إضافة لحاملات دبابات.ولفتت المصادر إلى أن القافلة توجهت إلى القواعد العسكرية الأمريكية غير الشرعية في مدينة الحسكة.وكثف الجيش الأمريكي من تدريباته العسكرية وبالأسلحة والذخيرة الحية في قواعده غير الشرعية في مدينة الحسكة، حيث دوت انفجارات مصدرها هذه القواعد في منطقة القصرك وتل بيدر والسد الغربي على طريق شرقي تل تمر الرابط البلدة مع مدينة القامشلي شمالي غربي الحسكة، وسط تحليق مكثف لمروحيات قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي في سماء المنطقة، حيث تجري هذه المروحيات طلعات مكثفة بين قاعدة تل بيدر شمالي الحسكة مع مطار جبل عبد العزيز غربي الحسكة.يشار أن منطقة تل بيدر والقصرك والسد الغربي ومنتجع لايف ستون واستراحة وزير الري شمالي غربي مدينة الحسكة 13 إلى 20 كم ، يتموضع فيها عدد كبير من المقرات والمواقع القيادة التابعة لقوات "قسد" و الجيش الأمريكي.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/وزير-الخارجية-الإيراني-يجب-على-القوات-الأمريكية-الخروج-من-شرق-الفرات-في-سوريا-1065329975.html

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