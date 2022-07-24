https://arabic.sputniknews.com/20220724/بعد-وقف-أنشطتها-في-روسياوزيرة-إسرائيلية-الوكالة-اليهودية-ضرورية-للغاية-في-موسكو-وسيتم-حل-المشكلة-1065484750.html

بعد وقف أنشطتها في روسيا...وزيرة إسرائيلية: الوكالة اليهودية ضرورية للغاية في موسكو وسيتم حل المشكلة

بعد وقف أنشطتها في روسيا...وزيرة إسرائيلية: الوكالة اليهودية ضرورية للغاية في موسكو وسيتم حل المشكلة

قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تامانو شاتا، اليوم الأحد، إن نشاط الوكالة اليهودية حيوي للغاية في روسيا وأنه سيتم حل المشكلة مع موسكو. 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T11:20+0000

2022-07-24T11:20+0000

2022-07-24T11:20+0000

إسرائيل

روسيا

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046900824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6321105f545f55c013a9e293dfbfc1c7.jpg

ونقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، عن الوزيرة الإسرائيلية اعتقادها أن مشكلة إغلاق الوكالة اليهودية في موسكو ستحل قريبا مع السلطات الروسية، مؤكدة أن نشاط الوكالة اليهودية حيوي للغاية.وأوضحت الوزيرة أن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل حق أساسي لكل يهودي في العالم، وبأن نشاط الوكالة اليهودية لم يقتصر على روسيا فحسب، وإنما ينتشر في جميع أنحاء أوروبا والقارات الأخرى، بالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية.وأكدت بنينا تامانو شاتا أنه لا يوجد سبب واضح لوقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا دبلوماسية لتفسير الأمر، كما أنه تقوم بوضع حلول لحل الأزمة مع روسيا.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الروسية أبلغت الوكالة اليهودية بوقف أنشطتها كافة في الأراضي الروسية في الخامس من شهر يوليو/ تموز الجاري. والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة العدل الروسية رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.تعد الوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سوخنوت) نشاطه في عام 1989 ويدير عددا من البرامج التعليمية.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, روسيا, أخبار العالم الآن