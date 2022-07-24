https://arabic.sputniknews.com/20220724/بعد-وقف-أنشطتها-في-روسياوزيرة-إسرائيلية-الوكالة-اليهودية-ضرورية-للغاية-في-موسكو-وسيتم-حل-المشكلة-1065484750.html
بعد وقف أنشطتها في روسيا...وزيرة إسرائيلية: الوكالة اليهودية ضرورية للغاية في موسكو وسيتم حل المشكلة
بعد وقف أنشطتها في روسيا...وزيرة إسرائيلية: الوكالة اليهودية ضرورية للغاية في موسكو وسيتم حل المشكلة
قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تامانو شاتا، اليوم الأحد، إن نشاط الوكالة اليهودية حيوي للغاية في روسيا وأنه سيتم حل المشكلة مع موسكو. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:20+0000
2022-07-24T11:20+0000
2022-07-24T11:20+0000
إسرائيل
روسيا
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ونقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، عن الوزيرة الإسرائيلية اعتقادها أن مشكلة إغلاق الوكالة اليهودية في موسكو ستحل قريبا مع السلطات الروسية، مؤكدة أن نشاط الوكالة اليهودية حيوي للغاية.وأوضحت الوزيرة أن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل حق أساسي لكل يهودي في العالم، وبأن نشاط الوكالة اليهودية لم يقتصر على روسيا فحسب، وإنما ينتشر في جميع أنحاء أوروبا والقارات الأخرى، بالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية.وأكدت بنينا تامانو شاتا أنه لا يوجد سبب واضح لوقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا دبلوماسية لتفسير الأمر، كما أنه تقوم بوضع حلول لحل الأزمة مع روسيا.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الروسية أبلغت الوكالة اليهودية بوقف أنشطتها كافة في الأراضي الروسية في الخامس من شهر يوليو/ تموز الجاري. والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة العدل الروسية رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.تعد الوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سوخنوت) نشاطه في عام 1989 ويدير عددا من البرامج التعليمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, روسيا, أخبار العالم الآن
بعد وقف أنشطتها في روسيا...وزيرة إسرائيلية: الوكالة اليهودية ضرورية للغاية في موسكو وسيتم حل المشكلة
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قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تامانو شاتا، اليوم الأحد، إن نشاط الوكالة اليهودية حيوي للغاية في روسيا وأنه سيتم حل المشكلة مع موسكو.
ونقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، عن الوزيرة الإسرائيلية اعتقادها أن مشكلة إغلاق الوكالة اليهودية في موسكو ستحل قريبا مع السلطات الروسية، مؤكدة أن نشاط الوكالة اليهودية حيوي للغاية.
وأوضحت الوزيرة أن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل حق أساسي لكل يهودي في العالم، وبأن نشاط الوكالة اليهودية لم يقتصر على روسيا فحسب، وإنما ينتشر في جميع أنحاء أوروبا والقارات الأخرى، بالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية
.
وأكدت بنينا تامانو شاتا أنه لا يوجد سبب واضح لوقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا دبلوماسية لتفسير الأمر، كما أنه تقوم بوضع حلول لحل الأزمة مع روسيا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الروسية أبلغت الوكالة اليهودية
بوقف أنشطتها كافة في الأراضي الروسية في الخامس من شهر يوليو/ تموز الجاري.
والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة العدل الروسية رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.
تعد الوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سوخنوت) نشاطه في عام 1989 ويدير عددا من البرامج التعليمية.