https://arabic.sputniknews.com/20220724/بمناسبة-المونديال-كوريا-الجنوبية-ترسل-ضباط-شرطة-عسكرية-إلى-قطر-1065484888.html
بمناسبة المونديال... كوريا الجنوبية ترسل ضباط شرطة عسكرية إلى قطر
بمناسبة المونديال... كوريا الجنوبية ترسل ضباط شرطة عسكرية إلى قطر
يستعد الجيش الكوري الجنوبي لإرسال ضباط شرطة عسكرية إلى قطر حيث ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:22+0000
2022-07-24T11:22+0000
2022-07-24T11:22+0000
العالم
كوريا الجنوبية
إرسال
قوات
قطر
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ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد ووقع رئيس الشرطة العسكرية للقوات البرية الكورية العميد بارك هيون-سو وقائد قوات الشرطة العسكرية القطرية اللواء الركن راشد محمد الهاجري، على مذكرة تفاهم لإرسال ضباط شرطة عسكرية إلى قطر في مقر الوزارة في سيئول.يذكر أن الضباط الذين سيتم إرسالهم إلى قطر، هم جنود مخضرمون من ذوي الخبرة في الوحدات العسكرية في الخارج، وفريق المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب، وعمليات القبض على المجرمين العسكريين العنيفين، وحرس المكتب الرئاسي، وحرس مختلف الأحداث الوطنية.وقال الجيش إن مسؤولين من قطر زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي، وتحققوا من قدرات الشرطة العسكرية بالجيش التي قامت بمهامها في بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، وطلبوا من الجانب الكوري إرسال ضباط الشرطة العسكرية.وستكون هذه هي المرة الأولى التي يرسل الجيش ضباط شرطة عسكرية فيها إلى الخارج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, إرسال, قوات, قطر
بمناسبة المونديال... كوريا الجنوبية ترسل ضباط شرطة عسكرية إلى قطر
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يستعد الجيش الكوري الجنوبي لإرسال ضباط شرطة عسكرية إلى قطر حيث ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ووفقا لوكالة الأنباء
الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد ووقع رئيس الشرطة العسكرية للقوات البرية الكورية العميد بارك هيون-سو وقائد قوات الشرطة العسكرية القطرية اللواء الركن راشد محمد الهاجري، على مذكرة تفاهم لإرسال ضباط شرطة عسكرية إلى قطر في مقر الوزارة في سيئول.
وأضافت الوكالة أنه بموجب هذا الاتفاق، سيرسل الجيش الكوري 5 من ضباط الشرطة العسكرية من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام إلى قطر نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن الضباط الذين سيتم إرسالهم إلى قطر، هم جنود مخضرمون من ذوي الخبرة في الوحدات العسكرية في الخارج، وفريق المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب، وعمليات القبض على المجرمين العسكريين العنيفين، وحرس المكتب الرئاسي، وحرس مختلف الأحداث الوطنية.
وقال الجيش إن مسؤولين من قطر زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي، وتحققوا من قدرات الشرطة العسكرية بالجيش التي قامت بمهامها في بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، وطلبوا من الجانب الكوري إرسال ضباط الشرطة العسكرية.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يرسل الجيش ضباط شرطة عسكرية فيها إلى الخارج.