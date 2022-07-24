https://arabic.sputniknews.com/20220724/تركيا-أردوغان-فتح-قنوات-حوار-مع-اليونان-لكنها-لم-تنتهز-الفرصة-1065485273.html
تركيا: أردوغان فتح قنوات حوار مع اليونان لكنها لم تنتهز الفرصة
تركيا: أردوغان فتح قنوات حوار مع اليونان لكنها لم تنتهز الفرصة
قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان، فتح قنوات الحوار مع اليونان لكن أثينا لم تنتهز هذه الفرصة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:27+0000
2022-07-24T11:27+0000
2022-07-24T11:27+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في تصريحات صحفية لرئيس دائرة الاتصال، فخر الدين ألطون، بحسب وكالة "الأناضول".وقال ألطون إن بلاده ترغب في علاقات جيدة مع جميع جيرانها، وأن يسود السلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف أن أردوغان منح الحكومة اليونانية فرصة من خلال فتح قنوات الحوار معها لكن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لم ينتهز هذه الفرصة.واتهم ألطون، ميتسوتاكيس بأنه أخلف تعهداته بعدم إقحام أطراف ثالثة في العلاقات الثنائية بين أنقرة وأثينا.يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التوترات التركية - اليونانية بعدما حاولت أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات خلال العامين الماضيين.كان البلدان على شفا صراع مسلح ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني.ويرجع هذا التصعيد في التوترات إلى عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/تركيا-تستدعي-سفير-اليونان-بعد-تجمع-أنصار-حزب-العمال-حول-سفارتها-في-أثينا-1063055683.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
تركيا: أردوغان فتح قنوات حوار مع اليونان لكنها لم تنتهز الفرصة
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قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان، فتح قنوات الحوار مع اليونان لكن أثينا لم تنتهز هذه الفرصة.
جاء هذا في تصريحات صحفية لرئيس دائرة الاتصال، فخر الدين ألطون، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال ألطون إن بلاده ترغب في علاقات جيدة مع جميع جيرانها، وأن يسود السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن أردوغان منح الحكومة اليونانية
فرصة من خلال فتح قنوات الحوار معها لكن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لم ينتهز هذه الفرصة.
واتهم ألطون، ميتسوتاكيس بأنه أخلف تعهداته بعدم إقحام أطراف ثالثة في العلاقات الثنائية بين أنقرة وأثينا.
يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التوترات التركية - اليونانية بعدما حاولت أثينا وأنقرة تحسين علاقاتهما المعقدة منذ سنوات خلال العامين الماضيين.
كان البلدان على شفا صراع مسلح ثلاث مرات في صيف 2020، مما أدى إلى تعبئة الجيش اليوناني.
ويرجع هذا التصعيد في التوترات إلى عمليات الاستكشاف الزلزالي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط عن الثروات، المنطقة التي تعتبرها أثينا منطقتها الاقتصادية الخالصة.