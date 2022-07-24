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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220724/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065472165.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T05:39+0000
2022-07-24T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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جندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:39 GMT 24.07.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:40 GMT 24.07.2022
مقاطعة زابوروجيه ترغب في استضافة قواعد عسكرية روسية على أساس دائم
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية بمنطقة زابوروجيه لـ"سبوتنيك" إن النشر الدائم للقوات الروسية في منطقة زابوروجيه سيضمن أمن المنطقة ضد محاولات العدوان الخارجي.
05:39 GMT 24.07.2022
بلينكن يدعي أن روسيا وراء الهجوم الصاروخي على أوديسا
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تلقي باللوم على روسيا في الهجوم الصاروخي المُبلغ عنه على ميناء أوديسا الأوكراني.
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