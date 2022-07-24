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https://arabic.sputniknews.com/20220724/تقارير-السعودية-تخطط-لبناء-ناطحتي-سحاب-على-امتداد-75-ميلا-في-الصحراء-وبتكلفة-تريليون-دولار-1065481734.html
تقارير: السعودية تخطط لبناء ناطحتي سحاب على امتداد 75 ميلا في الصحراء وبتكلفة تريليون دولار
تقارير: السعودية تخطط لبناء ناطحتي سحاب على امتداد 75 ميلا في الصحراء وبتكلفة تريليون دولار
كشفت تقارير أمريكية أن المملكة العربية السعودية تخطط لبناء مشروع سكني ضخم، سيمتد لمسافة 75 ‏ميلا على تضاريس متنوعة في الصحراء، وبتكلفة تصل إلى تريليون دولار... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:31+0000
2022-07-24T10:31+0000
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ويحمل المشروع اسم "خط المرآة"، وهو عبارة عن "ناطحتي سحاب" متوازيتان، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.ونشرت الصحيفة تفاصيل حول المشروع، أمس السبت، بعد حصولها على وثائق تخطيط سرية.وستقطع ناطحتي السحاب الجبال والصحراء، وتمتد على طول الطريق إلى الساحل وفي الماء، ومن المفترض أن تستوعب 5 ملايين شخص، وسيكون المشروع مزود بقطار فائق السرعة يعمل تحت المباني والزراعة العمودية وملعب رياضي ومرسى لليخوت.ويعتبر مشروع "خط المرآة" هو جزء من خطة لمجتمع خطي يدعى "ذا لاين"، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

تقارير: السعودية تخطط لبناء ناطحتي سحاب على امتداد 75 ميلا في الصحراء وبتكلفة تريليون دولار

10:31 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، معلنا عن مشروع "ذا لاين"، 10 يناير/ كانون الثاني 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، معلنا عن مشروع ذا لاين، 10 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، معلنا عن مشروع "ذا لاين"، 10 يناير/ كانون الثاني 2021
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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كشفت تقارير أمريكية أن المملكة العربية السعودية تخطط لبناء مشروع سكني ضخم، سيمتد لمسافة 75 ‏ميلا على تضاريس متنوعة في الصحراء، وبتكلفة تصل إلى تريليون دولار أمريكي.‏
ويحمل المشروع اسم "خط المرآة"، وهو عبارة عن "ناطحتي سحاب" متوازيتان، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
ونشرت الصحيفة تفاصيل حول المشروع، أمس السبت، بعد حصولها على وثائق تخطيط سرية.
وستقطع ناطحتي السحاب الجبال والصحراء، وتمتد على طول الطريق إلى الساحل وفي الماء، ومن المفترض أن تستوعب 5 ملايين شخص، وسيكون المشروع مزود بقطار فائق السرعة يعمل تحت المباني والزراعة العمودية وملعب رياضي ومرسى لليخوت.
ويعتبر مشروع "خط المرآة" هو جزء من خطة لمجتمع خطي يدعى "ذا لاين"، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق.
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