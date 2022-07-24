https://arabic.sputniknews.com/20220724/تقرير-تركيا-توجد-في-55-مقرا-و9-قواعد-عسكرية-داخل-أراضي-إقليم-كردستان-1065497915.html

تقرير: تركيا توجد في 55 مقرا و9 قواعد عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان

تقرير: تركيا توجد في 55 مقرا و9 قواعد عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان

كشف تقرير لفريق كردستان العراق التابع لمنظمة "CPT" الأمريكية، عن وجود 55 مقرا و9 قواعد عسكرية تركية على أراضي إقليم كردستان. 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T15:16+0000

2022-07-24T15:16+0000

2022-07-24T15:16+0000

أخبار تركيا اليوم

كردستان

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/42/1044444201_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_eac7b85bbc717bbd8a530a1d20dccb8d.jpg

ولفت الفريق إلى أن هذه المقار والقواعد العسكرية توجد بأعماق مختلفة في محافظتي أربيل ودهوك، مشيرا إلى أن غالبيتها توجد في محافظة دهوك، بحسب ما نقل موقع "رووداو ديجيتال"، الكردستاني.ونقل الموقع عن أعضاء الفريق أن نحو "138 مدنيا لقوا حتفهم، حتى الآن، جراء المواجهات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني (ب ك ك)، 78 شخصا منهم في محافظة دهوك".ولفت إلى أن من بين ضحايا هذه العمليات إصابة نحو 204 أشخاص منهم 102 في محافظة دهوك.ونقل الموقع عن عضو فريق كردستان العراق التابع للمنظمة الأمريكية، كامران عثمان، قوله إن "تركيا نفذت منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى اليوم 18 عملية عسكرية في أعماق اقليم كردستان".وأضاف أن القوات التركية "قامت كذلك بعدة عمليات صغرى فيما بين تلك العمليات المذكورة"، مشيرا إلى أنه "حسب إحصاءاتنا التي سجلت بالتفاصيل الأسماء والأعمار وأماكن وقوع العمليات، منذ أغسطس/ آب 2015 وحتى آخر عملية وقعت في 20 يوليو/ تموز الجاري في قرية برخ بزاخو، استشهد 138 مدنياً جرّاء النزاع التركي مع حزب العمال الكردستاني، كما أصيب 204 أشخاص أيضا".

https://arabic.sputniknews.com/20220723/مصدر-عراقي-تركيا-طلبت-من-رئيس-حكومة-إقليم-كردستان-العراق-تخفيف-حدة-موقف-بغداد-من-قصف-دهوك-1065468458.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, كردستان, العالم