https://arabic.sputniknews.com/20220724/حديقة-حيوانات-أمريكية-تحتفل-بمولود-جديد-لظبي-أفريقيا-مهدد-بالإنقراض-فيديو-1065487704.html
حديقة حيوانات أمريكية تحتفل بمولود جديد لظبي أفريقيا مهدد بالإنقراض... فيديو
حديقة حيوانات أمريكية تحتفل بمولود جديد لظبي أفريقيا مهدد بالإنقراض... فيديو
احتفلت حديقة حيوانات بروكفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية بمولود جديد لظبي أفريقي مهدد بالانقراض. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:52+0000
2022-07-24T11:52+0000
2022-07-24T11:52+0000
نادي الفيديو
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ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو يرصد الظبي الأفريقي الجديد، من داخل حديقة بروكفيلد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.وقالت الشبكة إن الظبي الأفريقي الذي ولد حديثا ينتمي إلى نوع من الظباء الأفريقية المهددة بالإنقراض في الحياة البرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حديقة حيوانات أمريكية تحتفل بمولود جديد لظبي أفريقيا مهدد بالإنقراض... فيديو
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احتفلت حديقة حيوانات بروكفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية بمولود جديد لظبي أفريقي مهدد بالانقراض.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو يرصد الظبي الأفريقي
الجديد، من داخل حديقة بروكفيلد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.
وقالت الشبكة إن الظبي الأفريقي الذي ولد حديثا ينتمي إلى نوع من الظباء الأفريقية المهددة بالإنقراض في الحياة البرية
.