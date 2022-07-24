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https://arabic.sputniknews.com/20220724/حديقة-حيوانات-أمريكية-تحتفل-بمولود-جديد-لظبي-أفريقيا-مهدد-بالإنقراض-فيديو-1065487704.html
حديقة حيوانات أمريكية تحتفل بمولود جديد لظبي أفريقيا مهدد بالإنقراض... فيديو
حديقة حيوانات أمريكية تحتفل بمولود جديد لظبي أفريقيا مهدد بالإنقراض... فيديو
احتفلت حديقة حيوانات بروكفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية بمولود جديد لظبي أفريقي مهدد بالانقراض. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو يرصد الظبي الأفريقي الجديد، من داخل حديقة بروكفيلد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.وقالت الشبكة إن الظبي الأفريقي الذي ولد حديثا ينتمي إلى نوع من الظباء الأفريقية المهددة بالإنقراض في الحياة البرية.
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نادي الفيديو

حديقة حيوانات أمريكية تحتفل بمولود جديد لظبي أفريقيا مهدد بالإنقراض... فيديو

11:52 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib غزال الرمال العربية (Gazella marica)، والمعروفة باسم "ريم"، في واحة صحراوية في "منتجع تلال" (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020.
 غزال الرمال العربية (Gazella marica)، والمعروفة باسم ريم، في واحة صحراوية في منتجع تلال (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
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احتفلت حديقة حيوانات بروكفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية بمولود جديد لظبي أفريقي مهدد بالانقراض.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو يرصد الظبي الأفريقي الجديد، من داخل حديقة بروكفيلد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.
وقالت الشبكة إن الظبي الأفريقي الذي ولد حديثا ينتمي إلى نوع من الظباء الأفريقية المهددة بالإنقراض في الحياة البرية.
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