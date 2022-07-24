https://arabic.sputniknews.com/20220724/حريق-هائل-يندلع-في-غابات-كاليفورنيا-وسط-موجة-حر-تضرب-أمريكا-1065483597.html
حريق هائل يندلع في غابات كاليفورنيا وسط موجة حر تضرب أمريكا
حريق هائل يندلع في غابات كاليفورنيا وسط موجة حر تضرب أمريكا
اندلع حريق هائل في غابات كاليفورنيا الأمريكية، في الوقت الذي تضرب فيه موجة من الحر الشديد عشرات الملايين من الأمريكيين في نهاية الأسبوع. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:50+0000
2022-07-24T10:50+0000
2022-07-24T10:50+0000
حرائق غابات
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وذكرت "فرانس برس" أن حريق "أوك فاير" الذي وصفته السلطات الأمريكية بـ "المتفجر" يوم الجمعة في مقاطعة ماريبوسا، بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية وأكواخها العملاقة.ووفقا لتقرير صادر يوم السبت عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا فإن الحريق امتد على مساحة 4800 هكتار.وتسببت الحرائق في تدمير عشرة عقارات وألحقت أضرارا بخمسة عقارات أخرى.وأدت الحرائق إلى قطع العديد من الطرق وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء مناطق عدة.وحتى الآن لم يسيطر رجال الإطفاء على "النشاط الشديد" للحريق الذي عمل أكثر من 500 إطفائي السبت على إخماده، بحسب المصدر ذاته.وقال مسؤولون إن محاصرة الحريق قد تستغرق أسبوعا، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".وأعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص.وأوضح أن موظفين من مختلف المجالات يتدفقون من جميع أنحاء الولاية لتقديم المساعدة.من جهته، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم "حالة الطوارئ" في مقاطعة ماريبوسا يوم السبت، بسبب "الخطر الشديد على سلامة الأرواح والممتلكات".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/إسبانيا-أكثر-من-30-حريق-غابات-نشط-في-مناطق-مختلفة-1065166286.html
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حرائق غابات
حريق هائل يندلع في غابات كاليفورنيا وسط موجة حر تضرب أمريكا
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اندلع حريق هائل في غابات كاليفورنيا الأمريكية، في الوقت الذي تضرب فيه موجة من الحر الشديد عشرات الملايين من الأمريكيين في نهاية الأسبوع.
وذكرت "فرانس برس" أن حريق "أوك فاير" الذي وصفته السلطات الأمريكية بـ "المتفجر" يوم الجمعة في مقاطعة ماريبوسا، بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية وأكواخها العملاقة.
ووفقا لتقرير صادر يوم السبت عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق
في كاليفورنيا فإن الحريق امتد على مساحة 4800 هكتار.
وتسببت الحرائق في تدمير عشرة عقارات وألحقت أضرارا بخمسة عقارات أخرى.
وأدت الحرائق إلى قطع العديد من الطرق وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء مناطق عدة.
وحتى الآن لم يسيطر رجال الإطفاء على "النشاط الشديد" للحريق الذي عمل أكثر من 500 إطفائي السبت على إخماده، بحسب المصدر ذاته.
وقال مسؤولون إن محاصرة الحريق قد تستغرق أسبوعا، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".
وأعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص.
وأوضح أن موظفين من مختلف المجالات يتدفقون من جميع أنحاء الولاية لتقديم المساعدة.
من جهته، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم "حالة الطوارئ" في مقاطعة ماريبوسا يوم السبت، بسبب "الخطر الشديد على سلامة الأرواح والممتلكات".