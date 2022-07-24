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https://arabic.sputniknews.com/20220724/خطأ-سائق-يحطم-شحنة-من-البيرة-تضم-آلاف-الزجاجات-فيديو-1065490663.html
خطأ سائق يحطم شحنة من "البيرة" تضم آلاف الزجاجات... فيديو
خطأ سائق يحطم شحنة من "البيرة" تضم آلاف الزجاجات... فيديو
تتطلب قيادة الشاحنات مهارات خاصة لا يمتلكها إلا عدد محدود من السائقين الذين يستطيعون اجتياز اختبارات خاصة للتأكد من قدرتهم على التحكم في تلك المركبات. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T12:36+0000
2022-07-24T12:37+0000
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ورغم ذلك فإن سوء تقدير السائق لموقف ما أثناء قيادة الشاحنة يمكن أن يقود إلى كارثة خاصة عندما يتعلق الأمر بحمولة ضخمة من زجاجات البيرة.يظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز"، اليوم الأحد، حيث تسبب خطأ سائق في تحطم شحنة كاملة من البيرة تضم آلاف الزجاجات.وبحسب الفيديو، فإن شحنة البيرة انزلقت من متن الشاحنة أثناء تغيير اتجاهها بسرعة على أحد الطرق في كوريا الجنوبية.ولفتت الشبكة إلى أنه رغم انهيار الشحنة بصورة كاملة وتحطم زجاجات البيرة في منتصف الطريق، إلا أن مجموعة من الأشخاص استطاعوا العمل بسرعة كبيرة وتنظيف الطريق وإعادته إلى ما كان عليه بعد إزالة آثار الحادث في وقت قياسي.
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خطأ سائق يحطم شحنة من "البيرة" تضم آلاف الزجاجات... فيديو

12:36 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 12:37 GMT 24.07.2022)
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بيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
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تتطلب قيادة الشاحنات مهارات خاصة لا يمتلكها إلا عدد محدود من السائقين الذين يستطيعون اجتياز اختبارات خاصة للتأكد من قدرتهم على التحكم في تلك المركبات.
ورغم ذلك فإن سوء تقدير السائق لموقف ما أثناء قيادة الشاحنة يمكن أن يقود إلى كارثة خاصة عندما يتعلق الأمر بحمولة ضخمة من زجاجات البيرة.
يظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز"، اليوم الأحد، حيث تسبب خطأ سائق في تحطم شحنة كاملة من البيرة تضم آلاف الزجاجات.
وبحسب الفيديو، فإن شحنة البيرة انزلقت من متن الشاحنة أثناء تغيير اتجاهها بسرعة على أحد الطرق في كوريا الجنوبية.
ولفتت الشبكة إلى أنه رغم انهيار الشحنة بصورة كاملة وتحطم زجاجات البيرة في منتصف الطريق، إلا أن مجموعة من الأشخاص استطاعوا العمل بسرعة كبيرة وتنظيف الطريق وإعادته إلى ما كان عليه بعد إزالة آثار الحادث في وقت قياسي.
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