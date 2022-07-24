https://arabic.sputniknews.com/20220724/دراسة-تكشف-عن-فائدة-رائعة-من-وراء-تناول-الطعام-بفم-مفتوح-1065478343.html

دراسة تكشف عن فائدة رائعة من وراء تناول الطعام بفم مفتوح

دراسة تكشف عن فائدة رائعة من وراء تناول الطعام بفم مفتوح

تشجع دراسة جديدة على عصيان تعاليم الأهل منذ الصغر، وتناول الطعام بفم مفتوح، من أجل الحصول ‏على فائدة رائعة.‏ 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T09:41+0000

2022-07-24T09:41+0000

2022-07-24T09:41+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047995443_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_ef4a12240bd69739c60dbba25c022afa.jpg

يؤكد مؤلف الدراسة من جامعة أكسفورد أن تناول الطعام بفم مفتوح يساعد على تذوق الطعام بشكل أفضل، على عكس نصيحة الأهالي بتناول الطعام بفم مغلق، ضمن قواعد اللباقة والإتيكيت، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ويوضح أستاذ علم النفس التجريبي، تشارلز سبنس، أن "المركبات التي تعطي نكهة طعامنا يمكن أن تصل إلى مؤخرة الأنف بشكل أفضل أثناء المضغ بفم مفتوح".وتابع أن "مضغ الفم المفتوح قد يساعد في الواقع على إطلاق المزيد من المركبات العضوية المتطايرة، مما يساهم في إحساسنا بالرائحة والإدراك العام".وتحتوي اللحوم والفواكه والخضروات جميعها على مركبات عضوية متطايرة، مثل الإسترات والكيتونات والتربينويدات والألدهيدات.وتشكل هذه المركبات نكهات مميزة للطعام، وتساهم في مذاقها، وعندما تضرب الجزء الخلفي من الأنف، يتم تنشيط الخلايا العصبية الحسية الشمية، والتي تتصل مباشرة بالدماغ، وتزيد من التجربة في تناول الطعام.ولفت سبنس إلى أنه تم تصنيف كل من رقائق البطاطا والتفاح على أنها أكثر متعة عندما يتم تضخيم صوت قرمشتها داخل الفم.وأوضح: "من أجل الاستماع إلى قرمشة تفاحة، أو بطاطا مقرمشة، أو قطعة جزر أو بسكويت، أو خبز مقرمش، أو حفنة من الفشار، يجب أن نتخلى دائما عن سلوكياتنا ونمضغها بأفواه مفتوحة".كما أكدت الدراسة من جامعة أكسفورد أن تناول الطعام باليدين هو أمر حيوي جدا في تصور البشر للطعام الذي سيكون على حنكهم خلال ثوان.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/دراسة-إضافة-الملح-إلى-الطعام-يؤدي-إلى-هذه-الكارثة-1065195892.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات