https://arabic.sputniknews.com/20220724/رئيس-أركان-الجيش-العراقي-نقترح-إرسال-قوات-اتحادية-إلى-كردستان-ردا-على-التوغل-التركي-1065505206.html
رئيس أركان الجيش العراقي: نقترح إرسال قوات اتحادية إلى كردستان ردا على التوغل التركي
رئيس أركان الجيش العراقي: نقترح إرسال قوات اتحادية إلى كردستان ردا على التوغل التركي
قال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله، إن القوات التركية تتوغل وتتزايد في مناطق شمال العراق، لافتا إلى ضرورة إرسال القوات... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T17:37+0000
2022-07-24T17:37+0000
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وأوضح المسؤول العسكري خلال جلسة استثنائية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن "هناك حالة ازدياد وتوغل للقوات التركية واحتلال العديد من المناطق وفي تزايد عدد النقاط لتصل مئة نقطة داخل الأراضي العراقية وتبعد بمسافات قليلة من مناطق زاخو ومناطق العمادية في دهوك"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد رئيس أركان الجيش العراقي على "ضرورة إرسال قوات الجيش والبيشمركة إلى هذه المناطق ومسك المناطق الفارغة من قوات حرس الحدود لإجبار القوات التركية لترك نقاطها وفرض قواتنا السيطرة عليها".وأشار إلى أن "370 كم أو أكثر بيننا وبين الجانب التركي هي ضمن حدود إقليم كردستان ولا توجد سلطة لوزارة الدفاع ولم يتواجد أي جندي من جنودنا في هذه المناطق وعند تواجدنا في هذه الأماكن يتطلب استحصال الموافقات الرسمية".وأكد يارلله:ولفت إلى أن "القوات الاتحادية المتواجدة هي فقط قوات الحدود التي تعتبر قوات إنذار وليست مقاتلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220724/تقرير-تركيا-توجد-في-55-مقرا-و9-قواعد-عسكرية-داخل-أراضي-إقليم-كردستان-1065497915.html
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رئيس أركان الجيش العراقي: نقترح إرسال قوات اتحادية إلى كردستان ردا على التوغل التركي
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قال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله، إن القوات التركية تتوغل وتتزايد في مناطق شمال العراق، لافتا إلى ضرورة إرسال القوات الاتحادية.
وأوضح المسؤول العسكري خلال جلسة استثنائية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن "هناك حالة ازدياد وتوغل للقوات التركية واحتلال العديد من المناطق وفي تزايد عدد النقاط لتصل مئة نقطة داخل الأراضي العراقية وتبعد بمسافات قليلة من مناطق زاخو ومناطق العمادية في دهوك"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)
.
وأكد رئيس أركان الجيش العراقي على "ضرورة إرسال قوات الجيش والبيشمركة إلى هذه المناطق ومسك المناطق الفارغة من قوات حرس الحدود لإجبار القوات التركية لترك نقاطها وفرض قواتنا السيطرة عليها".
وأشار إلى أن "370 كم أو أكثر بيننا وبين الجانب التركي هي ضمن حدود إقليم كردستان ولا توجد سلطة لوزارة الدفاع ولم يتواجد أي جندي من جنودنا في هذه المناطق وعند تواجدنا في هذه الأماكن يتطلب استحصال الموافقات الرسمية".
"وجود خمس قواعد رئيسة تركية شمال العراق تضم أكثر من أربعة آلاف مقاتل".
ولفت إلى أن "القوات الاتحادية المتواجدة هي فقط قوات الحدود التي تعتبر قوات إنذار وليست مقاتلة".