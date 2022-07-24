https://arabic.sputniknews.com/20220724/سقوط-مروع-لمظلي-يسفر-عن-اصطدامه-بمبنى-فيديو-1065507792.html
سقوط مروع لمظلي يسفر عن اصطدامه بمبنى... فيديو
سقوط مروع لمظلي يسفر عن اصطدامه بمبنى... فيديو
تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوطا مروعا لمظلي أسفر عن تعرضه إلى خطر داهم. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T20:36+0000
2022-07-24T20:36+0000
2022-07-24T20:36+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الرجل في الفيديو يهبط بمظلته فوق منطقة مدنية، لكنه لم ينجح في ضبط موقع سقوطه، ما أدى إلى اصطدامه بقمة أحد المباني.اختل توازن المظلي بعد اصطدامه بالمبنى، ما أدى إلى زيادة الأمر سوءا، حيث اصطدم مرة أخرى بالسيارات قبل أن يستقر على الأرض.ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من الحالة الصحية للمظلي وطبيعة إصابته جراء هذا الحادث.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سقوط مروع لمظلي يسفر عن اصطدامه بمبنى... فيديو
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تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوطا مروعا لمظلي أسفر عن تعرضه إلى خطر داهم.
ويظهر الرجل في الفيديو يهبط بمظلته فوق منطقة مدنية، لكنه لم ينجح في ضبط موقع سقوطه، ما أدى إلى اصطدامه بقمة أحد المباني.
اختل توازن المظلي بعد اصطدامه بالمبنى، ما أدى إلى زيادة الأمر سوءا، حيث اصطدم مرة أخرى بالسيارات قبل أن يستقر على الأرض.
ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من الحالة الصحية للمظلي وطبيعة إصابته جراء هذا الحادث.