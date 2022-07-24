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https://arabic.sputniknews.com/20220724/سقوط-مروع-لمظلي-يسفر-عن-اصطدامه-بمبنى-فيديو-1065507792.html
سقوط مروع لمظلي يسفر عن اصطدامه بمبنى... فيديو
سقوط مروع لمظلي يسفر عن اصطدامه بمبنى... فيديو
تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوطا مروعا لمظلي أسفر عن تعرضه إلى خطر داهم. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر الرجل في الفيديو يهبط بمظلته فوق منطقة مدنية، لكنه لم ينجح في ضبط موقع سقوطه، ما أدى إلى اصطدامه بقمة أحد المباني.اختل توازن المظلي بعد اصطدامه بالمبنى، ما أدى إلى زيادة الأمر سوءا، حيث اصطدم مرة أخرى بالسيارات قبل أن يستقر على الأرض.ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من الحالة الصحية للمظلي وطبيعة إصابته جراء هذا الحادث.
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سقوط مروع لمظلي يسفر عن اصطدامه بمبنى... فيديو

20:36 GMT 24.07.2022
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مظلي أرباليت-2 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
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تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوطا مروعا لمظلي أسفر عن تعرضه إلى خطر داهم.
ويظهر الرجل في الفيديو يهبط بمظلته فوق منطقة مدنية، لكنه لم ينجح في ضبط موقع سقوطه، ما أدى إلى اصطدامه بقمة أحد المباني.
اختل توازن المظلي بعد اصطدامه بالمبنى، ما أدى إلى زيادة الأمر سوءا، حيث اصطدم مرة أخرى بالسيارات قبل أن يستقر على الأرض.
ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من الحالة الصحية للمظلي وطبيعة إصابته جراء هذا الحادث.
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