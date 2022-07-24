https://arabic.sputniknews.com/20220724/شركة-تطلب-متطوعا-للاستمتاع-بالصيف-على-شواطئ-أمريكا-مقابل-15-ألف-دولار-1065497228.html

شركة تطلب متطوعا للاستمتاع بالصيف على شواطئ أمريكا مقابل 15 ألف دولار

شركة تطلب متطوعا للاستمتاع بالصيف على شواطئ أمريكا مقابل 15 ألف دولار

في الصيف، حيث يأمل الجميع في إجازة ولو لبضعة أيام من أجل الاستمتاع بإجازة على الشاطئ مع الأهل أو الأصدقاء، أعلنت شركة للحجز الفندقي عما قد يكون "وظيفة الأحلام... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T15:08+0000

2022-07-24T15:08+0000

2022-07-24T15:08+0000

مجتمع

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تبحث منصة الحجز الفندقي "هوتلز دوت كوم" عن شخص سيحصل على مبلغ 15 ألف دولار لزيارة "أفضل 10 فنادق شاطئية قديمة" لصالح الشركة في أنحاء الولايات المتحدة هذا الصيف، بحسب شبكة "سي إن بي سي".ويشمل المبلغ منحة سفر بقيمة 10 آلاف دولار، حيث تتباعد الفنادق في جميع أنحاء البلاد، من فلوريدا وماين إلى ولاية واشنطن وجنوب كاليفورنيا، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار "راتب" لينفقه على ما يريد أثناء السفر.وقال موقع "هوتلز" إنه سيزود الفائز في مسابقة اختيار ممثله، بواقٍ من الشمس ومظلات ونظارات شمسية عتيقة ومبرد وراديو"إيه إم/ إف إم" يعمل بالطاقة الشمسية وكاميرا "بولارويد" قديمة، والطلب الوحيد من الفائز هو استخدام تلك الكاميرا لتوثيق الرحلة "للأجيال القادمة".للتقدم لنيل هذه المهمة، سيتعين على الشخص ملء استبيان عبر الإنترنت يسأله عن اسم حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن أسئلة مثل "إذا سافرت إلى الخمسينيات من القرن الماضي، فمع من ستقضي إجازتك على الشاطئ"؟، و"صِف سبب كون فندق الشاطئ العتيق هو المكان المثالي لك".تقول الشركة إنها ستختار فائزا بناء على ثلاثة مقاييس؛ الإبداع والأصالة وجودة الإرسال والملاءمة للموضوع. يشتمل برنامج رحلة المسافر الفائز على فنادق شاطئية من المدرسة القديمة في جميع أنحاء البلاد.تأتي الفنادق من تصنيف موقع "هوتلز" لأفضل 10 "فنادق شاطئية قديمة الطراز" في الولايات المتحدة، استنادا إلى عوامل مثل متوسط ​​تقييمات النزلاء وتصميم الفندق وقيمة السعر والموقع.

https://arabic.sputniknews.com/20220117/شركة-تطلب-موظفا-يعاني-من-الأرق-مقابل-250-دولارا-في-الساعة-1056443479.html

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مجتمع