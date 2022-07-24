عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/شركة-تطلب-متطوعا-للاستمتاع-بالصيف-على-شواطئ-أمريكا-مقابل-15-ألف-دولار-1065497228.html
شركة تطلب متطوعا للاستمتاع بالصيف على شواطئ أمريكا مقابل 15 ألف دولار
شركة تطلب متطوعا للاستمتاع بالصيف على شواطئ أمريكا مقابل 15 ألف دولار
في الصيف، حيث يأمل الجميع في إجازة ولو لبضعة أيام من أجل الاستمتاع بإجازة على الشاطئ مع الأهل أو الأصدقاء، أعلنت شركة للحجز الفندقي عما قد يكون "وظيفة الأحلام... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T15:08+0000
2022-07-24T15:08+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/67/1024626792_0:85:2739:1626_1920x0_80_0_0_dbd8b277f51a2a3af4eaa98c14f82c74.jpg
تبحث منصة الحجز الفندقي "هوتلز دوت كوم" عن شخص سيحصل على مبلغ 15 ألف دولار لزيارة "أفضل 10 فنادق شاطئية قديمة" لصالح الشركة في أنحاء الولايات المتحدة هذا الصيف، بحسب شبكة "سي إن بي سي".ويشمل المبلغ منحة سفر بقيمة 10 آلاف دولار، حيث تتباعد الفنادق في جميع أنحاء البلاد، من فلوريدا وماين إلى ولاية واشنطن وجنوب كاليفورنيا، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار "راتب" لينفقه على ما يريد أثناء السفر.وقال موقع "هوتلز" إنه سيزود الفائز في مسابقة اختيار ممثله، بواقٍ من الشمس ومظلات ونظارات شمسية عتيقة ومبرد وراديو"إيه إم/ إف إم" يعمل بالطاقة الشمسية وكاميرا "بولارويد" قديمة، والطلب الوحيد من الفائز هو استخدام تلك الكاميرا لتوثيق الرحلة "للأجيال القادمة".للتقدم لنيل هذه المهمة، سيتعين على الشخص ملء استبيان عبر الإنترنت يسأله عن اسم حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن أسئلة مثل "إذا سافرت إلى الخمسينيات من القرن الماضي، فمع من ستقضي إجازتك على الشاطئ"؟، و"صِف سبب كون فندق الشاطئ العتيق هو المكان المثالي لك".تقول الشركة إنها ستختار فائزا بناء على ثلاثة مقاييس؛ الإبداع والأصالة وجودة الإرسال والملاءمة للموضوع. يشتمل برنامج رحلة المسافر الفائز على فنادق شاطئية من المدرسة القديمة في جميع أنحاء البلاد.تأتي الفنادق من تصنيف موقع "هوتلز" لأفضل 10 "فنادق شاطئية قديمة الطراز" في الولايات المتحدة، استنادا إلى عوامل مثل متوسط ​​تقييمات النزلاء وتصميم الفندق وقيمة السعر والموقع.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/شركة-تطلب-موظفا-يعاني-من-الأرق-مقابل-250-دولارا-في-الساعة-1056443479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/67/1024626792_230:0:2510:1710_1920x0_80_0_0_e8091131692d6009f4a24cb6cc53bef9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

شركة تطلب متطوعا للاستمتاع بالصيف على شواطئ أمريكا مقابل 15 ألف دولار

15:08 GMT 24.07.2022
© AP Photo / Manu Fernandezسكان برشلونة في أحد الأيام الحارة على شاطئ بارشلونيتا، حيث تم تحذير 50 محافظة حول ارتفاع الحرارة غير المعتاد في إسبانيا 13 يونيو/ حزيران 2017
سكان برشلونة في أحد الأيام الحارة على شاطئ بارشلونيتا، حيث تم تحذير 50 محافظة حول ارتفاع الحرارة غير المعتاد في إسبانيا 13 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبرTelegram
في الصيف، حيث يأمل الجميع في إجازة ولو لبضعة أيام من أجل الاستمتاع بإجازة على الشاطئ مع الأهل أو الأصدقاء، أعلنت شركة للحجز الفندقي عما قد يكون "وظيفة الأحلام الصيفية" للبعض.
تبحث منصة الحجز الفندقي "هوتلز دوت كوم" عن شخص سيحصل على مبلغ 15 ألف دولار لزيارة "أفضل 10 فنادق شاطئية قديمة" لصالح الشركة في أنحاء الولايات المتحدة هذا الصيف، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
ويشمل المبلغ منحة سفر بقيمة 10 آلاف دولار، حيث تتباعد الفنادق في جميع أنحاء البلاد، من فلوريدا وماين إلى ولاية واشنطن وجنوب كاليفورنيا، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار "راتب" لينفقه على ما يريد أثناء السفر.
وقال موقع "هوتلز" إنه سيزود الفائز في مسابقة اختيار ممثله، بواقٍ من الشمس ومظلات ونظارات شمسية عتيقة ومبرد وراديو"إيه إم/ إف إم" يعمل بالطاقة الشمسية وكاميرا "بولارويد" قديمة، والطلب الوحيد من الفائز هو استخدام تلك الكاميرا لتوثيق الرحلة "للأجيال القادمة".
فتاة تعاني من الأرق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
شركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
17 يناير, 15:49 GMT
للتقدم لنيل هذه المهمة، سيتعين على الشخص ملء استبيان عبر الإنترنت يسأله عن اسم حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن أسئلة مثل "إذا سافرت إلى الخمسينيات من القرن الماضي، فمع من ستقضي إجازتك على الشاطئ"؟، و"صِف سبب كون فندق الشاطئ العتيق هو المكان المثالي لك".
تقول الشركة إنها ستختار فائزا بناء على ثلاثة مقاييس؛ الإبداع والأصالة وجودة الإرسال والملاءمة للموضوع. يشتمل برنامج رحلة المسافر الفائز على فنادق شاطئية من المدرسة القديمة في جميع أنحاء البلاد.
تأتي الفنادق من تصنيف موقع "هوتلز" لأفضل 10 "فنادق شاطئية قديمة الطراز" في الولايات المتحدة، استنادا إلى عوامل مثل متوسط ​​تقييمات النزلاء وتصميم الفندق وقيمة السعر والموقع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала