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عادل إمام يغيب عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية
عادل إمام يغيب عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية
غاب الفنان المصري، عادل إمام، عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج الفني، عصام إمام، الذي أقيم ‏يوم الجمعة الماضي في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T08:29+0000
2022-07-24T08:29+0000
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وعن السر وراء غيابه، أكد عصام إمام في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية أن شقيقه عادل (82 عاما) تغيب عن الزفاف حفاظا على حالته الصحية، وسط بدء الموجة السادسة لانتشار فيروس "كورونا" المستجد داخل مصر.وقال: "تخوّفنا من أن يحضر عادل إمام وسط هذا الكم الهائل من الحضور، فنحن لا نعلم إذا كان بينهم مصابون بالفعل أم لا".وطمأن عصام إمام جمهور الفنان عادل إمام بأنه بصحة جيدة، وكانت أسرته ترغب في حضوره تلك المناسبة، ولكن القاعة التي أقيم بها الزفاف كانت مزدحمة للغاية، فتخوفوا من إصابته بـ(كوفيد-19).وسبق للمنتج عصام إمام أن نفى الشائعات التي تفيد بتدهور الحالة الصحية لشقيقه الفنان عادل إمام، مؤكدا أنه لم يتردد في الإعلان عن أي شيء في حال تدهور صحته.وكشف عصام إمام الشهر الماضي عن عودة شقيقه إلى شاشة السينما بفيلم جديد يحمل اسم "الواد وأبوه".يشار إلى أن آخر ظهور فني لعادل إمام كان في مسلسل "فلانتينو" قبل عامين، الذي كتبه أيمن بهجت قمر، وأخرجه أيضا نجله رامي إمام وشاركته البطولة الراحلة دلال عبد العزيز وداليا البحيري ومحمد الكيلاني وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين وطارق الإبياري.
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات

عادل إمام يغيب عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

08:29 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / AMR AHMADالفنان المصري، عادل إمام، وزوجته، هالة الشلقاني
الفنان المصري، عادل إمام، وزوجته، هالة الشلقاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
الفنان المصري، عادل إمام، وزوجته، هالة الشلقاني
© AFP 2022 / AMR AHMAD
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غاب الفنان المصري، عادل إمام، عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج الفني، عصام إمام، الذي أقيم ‏يوم الجمعة الماضي في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.
وعن السر وراء غيابه، أكد عصام إمام في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية أن شقيقه عادل (82 عاما) تغيب عن الزفاف حفاظا على حالته الصحية، وسط بدء الموجة السادسة لانتشار فيروس "كورونا" المستجد داخل مصر.
وقال: "تخوّفنا من أن يحضر عادل إمام وسط هذا الكم الهائل من الحضور، فنحن لا نعلم إذا كان بينهم مصابون بالفعل أم لا".

وطمأن عصام إمام جمهور الفنان عادل إمام بأنه بصحة جيدة، وكانت أسرته ترغب في حضوره تلك المناسبة، ولكن القاعة التي أقيم بها الزفاف كانت مزدحمة للغاية، فتخوفوا من إصابته بـ(كوفيد-19).
وسبق للمنتج عصام إمام أن نفى الشائعات التي تفيد بتدهور الحالة الصحية لشقيقه الفنان عادل إمام، مؤكدا أنه لم يتردد في الإعلان عن أي شيء في حال تدهور صحته.
وكشف عصام إمام الشهر الماضي عن عودة شقيقه إلى شاشة السينما بفيلم جديد يحمل اسم "الواد وأبوه".
يشار إلى أن آخر ظهور فني لعادل إمام كان في مسلسل "فلانتينو" قبل عامين، الذي كتبه أيمن بهجت قمر، وأخرجه أيضا نجله رامي إمام وشاركته البطولة الراحلة دلال عبد العزيز وداليا البحيري ومحمد الكيلاني وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين وطارق الإبياري.
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