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عاصفة ترابية تضرب مدينة الطائف في السعودية... فيديو
عاصفة ترابية تضرب مدينة الطائف في السعودية... فيديو
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو ترصد تعرض منطقة الطائف في المملكة العربية السعودية لعاصفة ترابية. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T15:10+0000
2022-07-24T15:10+0000
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وتكونت العاصفة الرملية بفعل الرياح الهابطة شرقي الطائف، بينما يرصد مقطع فيديو بداية العاصفة ودخول الغبار في أجواء مدينة الطائف.وتشير توقعات خبراء الأرصاد إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.يذكر أن بعض مناطق المملكة سجلت درجات حرارة وصلت إلى 47 درجة ومنها منطقة الدمام، بينما سجلت القصيم والإحساء 46 درجة.
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

عاصفة ترابية تضرب مدينة الطائف في السعودية... فيديو

15:10 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / Amer Hilabiسباق الهجن في مدينة الطائف السعودية
سباق الهجن في مدينة الطائف السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / Amer Hilabi
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو ترصد تعرض منطقة الطائف في المملكة العربية السعودية لعاصفة ترابية.
وتكونت العاصفة الرملية بفعل الرياح الهابطة شرقي الطائف، بينما يرصد مقطع فيديو بداية العاصفة ودخول الغبار في أجواء مدينة الطائف.
وتشير توقعات خبراء الأرصاد إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.
يذكر أن بعض مناطق المملكة سجلت درجات حرارة وصلت إلى 47 درجة ومنها منطقة الدمام، بينما سجلت القصيم والإحساء 46 درجة.
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