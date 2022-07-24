https://arabic.sputniknews.com/20220724/عاصفة-ترابية-تضرب-مدينة-الطائف-في-السعودية-فيديو-1065497543.html
عاصفة ترابية تضرب مدينة الطائف في السعودية... فيديو
عاصفة ترابية تضرب مدينة الطائف في السعودية... فيديو
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو ترصد تعرض منطقة الطائف في المملكة العربية السعودية لعاصفة ترابية. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T15:10+0000
2022-07-24T15:10+0000
2022-07-24T15:10+0000
منوعات
أخبار السعودية اليوم
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وتكونت العاصفة الرملية بفعل الرياح الهابطة شرقي الطائف، بينما يرصد مقطع فيديو بداية العاصفة ودخول الغبار في أجواء مدينة الطائف.وتشير توقعات خبراء الأرصاد إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.يذكر أن بعض مناطق المملكة سجلت درجات حرارة وصلت إلى 47 درجة ومنها منطقة الدمام، بينما سجلت القصيم والإحساء 46 درجة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار السعودية اليوم
عاصفة ترابية تضرب مدينة الطائف في السعودية... فيديو
تابعنا عبر
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو ترصد تعرض منطقة الطائف في المملكة العربية السعودية لعاصفة ترابية.
وتكونت العاصفة الرملية
بفعل الرياح الهابطة شرقي الطائف، بينما يرصد مقطع فيديو بداية العاصفة ودخول الغبار في أجواء مدينة الطائف.
وتشير توقعات خبراء الأرصاد إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.
يذكر أن بعض مناطق المملكة
سجلت درجات حرارة وصلت إلى 47 درجة ومنها منطقة الدمام، بينما سجلت القصيم والإحساء 46 درجة.