https://arabic.sputniknews.com/20220724/غوغل-تفصل-مهندسا-بارزا-لديها-لخرقه-اتفاقية-السرية-الخاصة-بها-1065485438.html

"غوغل" تفصل مهندسا بارزا لديها لخرقه اتفاقية السرية الخاصة بها

"غوغل" تفصل مهندسا بارزا لديها لخرقه اتفاقية السرية الخاصة بها

طردت شركة "غوغل" الأمريكية مهندس برمجيات بارزا لديها، وذلك بسبب خرقه اتفاقية السرية ‏الخاصة بها.‏ 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T11:27+0000

2022-07-24T11:27+0000

2022-07-24T11:27+0000

شركة غوغل

مجتمع

منوعات

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وكان المهندس، بليك ليموان، زعم الشهر الماضي أن برنامج الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في "غوغل" (لامدا) كان شخصا "مدركا لذاته" ويملك الوعي، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وأكدت "غوغل" في بيان لها، والتي فصلت ليموان الشهر الماضي، إن مزاعمه "لا أساس لها على الإطلاق".وقالت: "إنه لمن المؤسف أنه على الرغم من الانخراط المطول في هذا الموضوع، فلا يزال بليك ليموان يختار باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة، التي تتضمن الحاجة إلى حماية معلومات المنتج".وفي العام الماضي، قالت "غوغل" إن برنامجها للدردشة (لامدا) بني على بحث الشركة، الذي يُظهر أن النماذج اللغوية القائمة على المحولات والمدربة على الحوار، يمكن أن تتعلم التحدث عن أي شيء بشكل أساسي.لكن على النقيض، وصف بليك ليموان نظام "لامدا" الذي كان يعمل عليه بأنه "نظام حساس"، وأكد أنه يمتلك إدراكا وقدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر التي تعادل الطفل البشري.وقال في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الشهر الماضي: "إذا لم أكن أعرف بالضبط ما هو، وهو برنامج الكمبيوتر هذا الذي أنشأناه مؤخرا، فأعتقد أن "لامدا" كان طفلا يبلغ من العمر 7 أو 8 سنوات، ويعرف الفيزياء".كما كشف ليموان أن "لامدا" أشركه في محادثات بشأن الحقوق والشخصية، وشارك النتائج التي توصل إليها مع المديرين التنفيذيين لشركة "غوغل" في شهر نيسان/ أبريل، تحت عنوان يبرز تساؤل هو "هل لامدا حساس".وسارعت "غوغل" والعديد من العلماء البارزين إلى رفض آراء بليك ليموان، باعتبارها مضللة، قائلين إن نظام الدردشة "لامدا" هو ببساطة خوارزمية معقدة مصممة لتوليد لغة بشرية مقنعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/غوغل-تتلقى-أكبر-غرامة-في-تاريخ-شركات-تكنولوجيا-المعلومات-في-روسيا-1065249790.html

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شركة غوغل, مجتمع, منوعات