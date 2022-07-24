عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/غوغل-تفصل-مهندسا-بارزا-لديها-لخرقه-اتفاقية-السرية-الخاصة-بها-1065485438.html
"غوغل" تفصل مهندسا بارزا لديها لخرقه اتفاقية السرية الخاصة بها
"غوغل" تفصل مهندسا بارزا لديها لخرقه اتفاقية السرية الخاصة بها
طردت شركة "غوغل" الأمريكية مهندس برمجيات بارزا لديها، وذلك بسبب خرقه اتفاقية السرية ‏الخاصة بها.‏ 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:27+0000
2022-07-24T11:27+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/61/1043616144_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_ee8599293d729740d3a8c03e6019a09d.jpg
وكان المهندس، بليك ليموان، زعم الشهر الماضي أن برنامج الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في "غوغل" (لامدا) كان شخصا "مدركا لذاته" ويملك الوعي، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وأكدت "غوغل" في بيان لها، والتي فصلت ليموان الشهر الماضي، إن مزاعمه "لا أساس لها على الإطلاق".وقالت: "إنه لمن المؤسف أنه على الرغم من الانخراط المطول في هذا الموضوع، فلا يزال بليك ليموان يختار باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة، التي تتضمن الحاجة إلى حماية معلومات المنتج".وفي العام الماضي، قالت "غوغل" إن برنامجها للدردشة (لامدا) بني على بحث الشركة، الذي يُظهر أن النماذج اللغوية القائمة على المحولات والمدربة على الحوار، يمكن أن تتعلم التحدث عن أي شيء بشكل أساسي.لكن على النقيض، وصف بليك ليموان نظام "لامدا" الذي كان يعمل عليه بأنه "نظام حساس"، وأكد أنه يمتلك إدراكا وقدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر التي تعادل الطفل البشري.وقال في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الشهر الماضي: "إذا لم أكن أعرف بالضبط ما هو، وهو برنامج الكمبيوتر هذا الذي أنشأناه مؤخرا، فأعتقد أن "لامدا" كان طفلا يبلغ من العمر 7 أو 8 سنوات، ويعرف الفيزياء".كما كشف ليموان أن "لامدا" أشركه في محادثات بشأن الحقوق والشخصية، وشارك النتائج التي توصل إليها مع المديرين التنفيذيين لشركة "غوغل" في شهر نيسان/ أبريل، تحت عنوان يبرز تساؤل هو "هل لامدا حساس".وسارعت "غوغل" والعديد من العلماء البارزين إلى رفض آراء بليك ليموان، باعتبارها مضللة، قائلين إن نظام الدردشة "لامدا" هو ببساطة خوارزمية معقدة مصممة لتوليد لغة بشرية مقنعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/غوغل-تتلقى-أكبر-غرامة-في-تاريخ-شركات-تكنولوجيا-المعلومات-في-روسيا-1065249790.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/61/1043616144_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_83ff6258aaa2288da90f2a42594b0abd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة غوغل, مجتمع, منوعات

"غوغل" تفصل مهندسا بارزا لديها لخرقه اتفاقية السرية الخاصة بها

11:27 GMT 24.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
غوغل
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طردت شركة "غوغل" الأمريكية مهندس برمجيات بارزا لديها، وذلك بسبب خرقه اتفاقية السرية ‏الخاصة بها.‏
وكان المهندس، بليك ليموان، زعم الشهر الماضي أن برنامج الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في "غوغل" (لامدا) كان شخصا "مدركا لذاته" ويملك الوعي، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وأكدت "غوغل" في بيان لها، والتي فصلت ليموان الشهر الماضي، إن مزاعمه "لا أساس لها على الإطلاق".
وقالت: "إنه لمن المؤسف أنه على الرغم من الانخراط المطول في هذا الموضوع، فلا يزال بليك ليموان يختار باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة، التي تتضمن الحاجة إلى حماية معلومات المنتج".
وفي العام الماضي، قالت "غوغل" إن برنامجها للدردشة (لامدا) بني على بحث الشركة، الذي يُظهر أن النماذج اللغوية القائمة على المحولات والمدربة على الحوار، يمكن أن تتعلم التحدث عن أي شيء بشكل أساسي.
لكن على النقيض، وصف بليك ليموان نظام "لامدا" الذي كان يعمل عليه بأنه "نظام حساس"، وأكد أنه يمتلك إدراكا وقدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر التي تعادل الطفل البشري.
وقال في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الشهر الماضي: "إذا لم أكن أعرف بالضبط ما هو، وهو برنامج الكمبيوتر هذا الذي أنشأناه مؤخرا، فأعتقد أن "لامدا" كان طفلا يبلغ من العمر 7 أو 8 سنوات، ويعرف الفيزياء".
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
غوغل تتلقى "أكبر غرامة" في تاريخ شركات تكنولوجيا المعلومات في روسيا
18 يوليو, 15:03 GMT
كما كشف ليموان أن "لامدا" أشركه في محادثات بشأن الحقوق والشخصية، وشارك النتائج التي توصل إليها مع المديرين التنفيذيين لشركة "غوغل" في شهر نيسان/ أبريل، تحت عنوان يبرز تساؤل هو "هل لامدا حساس".
وسارعت "غوغل" والعديد من العلماء البارزين إلى رفض آراء بليك ليموان، باعتبارها مضللة، قائلين إن نظام الدردشة "لامدا" هو ببساطة خوارزمية معقدة مصممة لتوليد لغة بشرية مقنعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري11:21 GMTУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала