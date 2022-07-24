https://arabic.sputniknews.com/20220724/فرنسا-تفرض-قيودا-على-استخدام-المياه-بسبب-ارتفاع-درجات-الحرارة-1065487402.html
فرنسا تفرض قيودا على استخدام المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة
فرنسا تفرض قيودا على استخدام المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة
أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأحد، بأن الحكومة فرضت قيودا على المياه في 88 من أصل 96 مقاطعة بالبر الرئيسي للبلاد، بسبب استمرار الحرارة المرتفعة والجفاف. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:45+0000
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باريس- سبوتنيك. وقالت قناة "بي أف أم" إن نقص المياه أثر في الغالب على منطقتي باي دو لا لوار وبواتو شارانت في غرب البلاد.وأضافت أن الأسباب الكامنة وراء هذا النقص، هي الطقس الجاف والحار بشكل غير طبيعي خلال الأسابيع القليلة الماضية وقلة كمية الأمطار المتساقطة في الشتاء.وبحسب القناة، تلقى سكان 88 مقاطعة تحذيرات من جفاف خطير وأوامر بالحد من استخدام المياه، وعلى وجه الخصوص، يحظر على المواطنين سقي الحديقة خلال النهار.قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء، إن ارتفاع درجة حرارة الهواء بشكل غير طبيعي في الدول الأوروبية سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.أدت موجة الحر الحالية إلى حالة من الإرباك في جنوب وغرب أوروبا، متسببة في احتراق عشرات الآلاف من الأفدنة، ووفاة المئات على الأقل، علاوة على تعطل جزئي لوسائل النقل وتدمير بعض الأبنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/أكثر-من-1700-وفاة-في-إسبانيا-والبرتغال-بسبب-موجة-الحر-1065446542.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار فرنسا , مجتمع
فرنسا تفرض قيودا على استخدام المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة
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أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأحد، بأن الحكومة فرضت قيودا على المياه في 88 من أصل 96 مقاطعة بالبر الرئيسي للبلاد، بسبب استمرار الحرارة المرتفعة والجفاف.
باريس- سبوتنيك
. وقالت قناة "بي أف أم" إن نقص المياه أثر في الغالب على منطقتي باي دو لا لوار وبواتو شارانت في غرب البلاد.
وأضافت أن الأسباب الكامنة وراء هذا النقص، هي الطقس الجاف والحار بشكل غير طبيعي خلال الأسابيع القليلة الماضية وقلة كمية الأمطار المتساقطة في الشتاء.
وبحسب القناة، تلقى سكان 88 مقاطعة تحذيرات من جفاف خطير وأوامر بالحد من استخدام المياه، وعلى وجه الخصوص، يحظر على المواطنين سقي الحديقة خلال النهار.
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء، إن ارتفاع درجة حرارة الهواء بشكل غير طبيعي في الدول الأوروبية سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.
أدت موجة الحر الحالية إلى حالة من الإرباك في جنوب وغرب أوروبا، متسببة في احتراق عشرات الآلاف من الأفدنة، ووفاة المئات على الأقل
، علاوة على تعطل جزئي لوسائل النقل وتدمير بعض الأبنية.