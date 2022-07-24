عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/كندا-تؤكد-مقتل-أحد-مواطنيها-خلال-القتال-لصالح-القوات-الأوكرانية-في-دونباس-1065510196.html
كندا تؤكد مقتل أحد مواطنيها خلال القتال لصالح القوات الأوكرانية في دونباس
كندا تؤكد مقتل أحد مواطنيها خلال القتال لصالح القوات الأوكرانية في دونباس
أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية، الأحد، مقتل مواطن كندي خلال القتال لصالح القوات الأوكرانية في دونباس. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T23:32+0000
2022-07-24T23:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062574717_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_704aaccff350a1082986014eb4e47a56.jpg
موسكو - سبوتنيك. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية للشؤون الدولية، مارلين غيفريمونت، لشبكة "سي بي سي" الكندية، أن السلطات على دراية بمقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا.وأوضحت أنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل أخرى عن الأمر.وأكدت "سي بي سي" أن والدة القتيل أكدت مصرع ابنها، قائلة إنه طالب سابق بجامعة مونتريال، وعمل في السابق كرجل إطفاء وفي خدمة العملاء لإحدى شركات التوصيل.وكانت الخارجية الأمريكية، أشارت الجمعة، إلى مقتل مواطنين أمريكيين اثنين خلال القتال بجانب القوات الأوكرانية في دونباس، دون الإعلان عن اسميهما.كانت مجلة "بوليتكو" نشرت، السبت، عن مقتل الأمريكي لوك لوسيزين وبريان يونغ، والكندي إميل أنطوان روي سيرويس، وإدوارد سيلاندر باترينياني من السويد، وذلك خلال القتال في جنوب شرق أوكرانيا يوم 18 تموز/يوليو الجاري.وحذرت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق هذا الشهر، مواطنين بريطانيين وثلاثة أمريكيين من العواقب الوخيمة لقرارهم السفر إلى نقطة تجمع للمرتزقة في بولندا.وذكرت الوزارة أنه وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فإن المرتزقة الأجانب ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم في حالة القبض عليهم أحياء، المحاكمة والسجن لفترات قصوى.ولفتت الوزارة إلى أنه:نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، وأشارت إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وصل أكثر من 7.1 ألف مرتزق من أكثر من 60 دولة إلى الأراضي الأوكرانية.وتبين من الجدول أن معظم المرتزقة الأجانب يصلون إلى مناطق المعارك في أوكرانيا من بولندا. في المجموع، منذ بداية العملية الخاصة، وصل 1835 مرتزقًا إلى أوكرانيا من بولندا، تم القضاء على 544 منهم، وغادر أوكرانيا 347 شخصا، وبقي 944 شخصا.كما ذكرت الوزارة أنه فقط "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ونتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية ووحدات الدفاع الشعبي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، انخفض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 3221 شخصا إلى 2741 شخصا. هذه المرة، على الرغم من وصول 151 من المرتزقة، قُتل 391 مسلحًا، وسارع 240 من المرتزقة إلى التقهقر إلى خارج أراضي أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-يقدمون-على-الانتحار-قبل-الوقوع-في-قبضة-الجيش-الروسي-1065449994.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062574717_56:0:1016:720_1920x0_80_0_0_300f4e1136068b7e13b941779b38b54a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

كندا تؤكد مقتل أحد مواطنيها خلال القتال لصالح القوات الأوكرانية في دونباس

23:32 GMT 24.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية، الأحد، مقتل مواطن كندي خلال القتال لصالح القوات الأوكرانية في دونباس.
موسكو - سبوتنيك. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية للشؤون الدولية، مارلين غيفريمونت، لشبكة "سي بي سي" الكندية، أن السلطات على دراية بمقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا.
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يقدمون على "الانتحار" قبل الوقوع في قبضة الجيش الروسي
22 يوليو, 19:10 GMT
وأوضحت أنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل أخرى عن الأمر.
وأكدت "سي بي سي" أن والدة القتيل أكدت مصرع ابنها، قائلة إنه طالب سابق بجامعة مونتريال، وعمل في السابق كرجل إطفاء وفي خدمة العملاء لإحدى شركات التوصيل.
وكانت الخارجية الأمريكية، أشارت الجمعة، إلى مقتل مواطنين أمريكيين اثنين خلال القتال بجانب القوات الأوكرانية في دونباس، دون الإعلان عن اسميهما.
كانت مجلة "بوليتكو" نشرت، السبت، عن مقتل الأمريكي لوك لوسيزين وبريان يونغ، والكندي إميل أنطوان روي سيرويس، وإدوارد سيلاندر باترينياني من السويد، وذلك خلال القتال في جنوب شرق أوكرانيا يوم 18 تموز/يوليو الجاري.
وحذرت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق هذا الشهر، مواطنين بريطانيين وثلاثة أمريكيين من العواقب الوخيمة لقرارهم السفر إلى نقطة تجمع للمرتزقة في بولندا.
وذكرت الوزارة أنه وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فإن المرتزقة الأجانب ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم في حالة القبض عليهم أحياء، المحاكمة والسجن لفترات قصوى.
ولفتت الوزارة إلى أنه:
"كما ذكرنا سابقا، على عكس التصريحات الكاذبة لممثلي نظام كييف بشأن المرتزقة الأجانب المزعومين الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا البالغ عددهم 20 ألفً، فإن عددهم الحقيقي أقل بكثير".
نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، وأشارت إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وصل أكثر من 7.1 ألف مرتزق من أكثر من 60 دولة إلى الأراضي الأوكرانية.
وتبين من الجدول أن معظم المرتزقة الأجانب يصلون إلى مناطق المعارك في أوكرانيا من بولندا. في المجموع، منذ بداية العملية الخاصة، وصل 1835 مرتزقًا إلى أوكرانيا من بولندا، تم القضاء على 544 منهم، وغادر أوكرانيا 347 شخصا، وبقي 944 شخصا.
كما ذكرت الوزارة أنه فقط "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ونتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية ووحدات الدفاع الشعبي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، انخفض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 3221 شخصا إلى 2741 شخصا. هذه المرة، على الرغم من وصول 151 من المرتزقة، قُتل 391 مسلحًا، وسارع 240 من المرتزقة إلى التقهقر إلى خارج أراضي أوكرانيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала