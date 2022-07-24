https://arabic.sputniknews.com/20220724/كوريا-الجنوبية-إلزام-القادمين-بفحص-كورونا-عند-وصول-البلاد-1065482969.html
كوريا الجنوبية… إلزام القادمين بفحص كورونا عند الوصول إلى البلاد
كوريا الجنوبية… إلزام القادمين بفحص كورونا عند الوصول إلى البلاد
أعلنت كوريا الجنوبية اتخاذ إجراءات جديدة بشأن القادمين إلى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة بعد زيادة معدلات الإصابة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:47+0000
2022-07-24T10:47+0000
2022-07-24T10:47+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102670/28/1026702844_0:0:3263:1836_1920x0_80_0_0_45962dee341fbdaa777a9558811b05ff.jpg
وتشمل الإجراءات إلزام القادمين بإجراء مسحة طبية "بي سي آر" للكشف عن الفيروس، اعتبارا من غد الاثنين، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن أقصى مهلة يمكن السماح بها حتى يتم إجراء الفحص هي اليوم التالي لدخول البلاد، على خلاف ما كان متبعا في السابق وهو السماح بذلك خلال 3 أيام وذلك منذ تخفيف إجراءات الدخول في يونيو/ حزيران الماضي.وتقول الوكالة إن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية توصي القادمين إلى البلاد بضرورة البقاء في مقر إقامتهم حتى يتم إجراء الفحص.يذكر أن الأسبوع الأخير شهد معدل إصابات تم رصدها في القادمين إلى كوريا الجنوبية تراوحت بين 200 إلى 500 حالة إصابة وهو ما جعل السلطات تشدد الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/كوريا-الجنوبية-تسجل-أول-حالة-إصابة-بجدرى-القرود-1064022758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102670/28/1026702844_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_d36da25afafadf7e5d953c0ac06507c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كوريا الجنوبية… إلزام القادمين بفحص كورونا عند الوصول إلى البلاد
تابعنا عبر
أعلنت كوريا الجنوبية اتخاذ إجراءات جديدة بشأن القادمين إلى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة بعد زيادة معدلات الإصابة.
وتشمل الإجراءات إلزام القادمين بإجراء مسحة طبية "بي سي آر" للكشف عن الفيروس، اعتبارا من غد الاثنين، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد.
ولفتت الوكالة إلى أن أقصى مهلة يمكن السماح بها حتى يتم إجراء الفحص
هي اليوم التالي لدخول البلاد، على خلاف ما كان متبعا في السابق وهو السماح بذلك خلال 3 أيام وذلك منذ تخفيف إجراءات الدخول في يونيو/ حزيران الماضي.
وتقول الوكالة إن السلطات الصحية
في كوريا الجنوبية توصي القادمين إلى البلاد بضرورة البقاء في مقر إقامتهم حتى يتم إجراء الفحص.
يذكر أن الأسبوع الأخير شهد معدل إصابات تم رصدها في القادمين إلى كوريا الجنوبية تراوحت بين 200 إلى 500 حالة إصابة وهو ما جعل السلطات تشدد الإجراءات للحد من انتشار الفيروس
.