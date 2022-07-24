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https://arabic.sputniknews.com/20220724/لافروف-العلاقات-الروسية-العربية-قائمة-على-الصداقة-ونستهدف-تعزيزها-في-مختلف-المجالات-1065504560.html
لافروف: العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة ونستهدف تعزيزها في مختلف المجالات
لافروف: العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة ونستهدف تعزيزها في مختلف المجالات
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هناك توافقا مع جامعة الدول العربية على خطط إضافية لتعزيز العلاقات الروسية العربية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:46+0000
2022-07-24T16:46+0000
روسيا
سيرغي لافروف
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الأحد، خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الجامعة في القاهرة: "اتفقنا مع أبو الغيط على تحديد خطط إضافية لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات".وكان مجلس جامعة الدول العربية قد قرر، في مارس/آذار الماضي، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وفي 10 مايو/أيار الماضي، أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالموقف الموحد العربي في إطار الجامعة، إزاء التطورات في أوكرانيا، واصفا هذا الموقف بـ "المتزن والموضوعي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/لافروف-يصف-محاولات-الغرب-منع-التقاط-الصور-معه-بأنها-نوع-من-الهواجس-1065494523.html
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روسيا, سيرغي لافروف, العالم العربي

لافروف: العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة ونستهدف تعزيزها في مختلف المجالات

16:46 GMT 24.07.2022
© Photo / Russian Embassy in Egyptلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المندوبين العرب الدائمين لدى جامعة الدول العربية
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المندوبين العرب الدائمين لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Photo / Russian Embassy in Egypt
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هناك توافقا مع جامعة الدول العربية على خطط إضافية لتعزيز العلاقات الروسية العربية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن "العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود".
القاهرة - سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الأحد، خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الجامعة في القاهرة: "اتفقنا مع أبو الغيط على تحديد خطط إضافية لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات".

وأضاف: "نخطط لأن نعقد منتدى التعاون العربي الروسي قريبا في دورته السادسة بعد أن تم عقده خمس مرات".

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد قرر، في مارس/آذار الماضي، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وفي 10 مايو/أيار الماضي، أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالموقف الموحد العربي في إطار الجامعة، إزاء التطورات في أوكرانيا، واصفا هذا الموقف بـ "المتزن والموضوعي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
لافروف يصف محاولات الغرب منع التقاط الصور معه "بالهوس"
14:08 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.
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