https://arabic.sputniknews.com/20220724/لافروف-لو-لم-تتم-الموافقة-على-شروطنا-في-صفقة-الغذاء-لما-أبرمناها-1065491011.html
لافروف: لو لم تتم الموافقة على شروطنا في "صفقة الغذاء" لما أبرمناها
لافروف: لو لم تتم الموافقة على شروطنا في "صفقة الغذاء" لما أبرمناها
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "كلما طالب الغرب من كييف القتال حتى النهاية، كلما دام الوضع غير المؤاتي للشعب الأوكراني". 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T13:04+0000
2022-07-24T13:04+0000
2022-07-24T13:08+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد: "كلما استمروا (الدول الغربية) في مطالبة أوكرانيا بالقتال حتى النهاية، فمن المفهوم لنا إلى ماذا سيفضي ذلك، حيث سيزداد عدد الأشخاص الذين يموتون وسيستمر الوضع الحالي، وهو أمر غير مفيد قبل أي شيء للشعب والدولة الأوكرانيين".وأضاف لافروف: "أصر المفاوضون الروس في محادثات إسطنبول على أن تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية يجب أن يتم حله بطريقة الحزمة الشاملة، ولم تكن روسيا لتبرم صفقة (صفقة الغذاء) إذا لم يتم حل مشكلة رفع الحظر عن تصدير الحبوب الروسية".وأكد لافروف على أن "الأوكرانيين يقومون بإزالة الألغام من مياههم الإقليمية والسماح للسفن بالمغادرة من هناك، أثناء عبورهم البحار، ستعمل روسيا وتركيا على ضمان أمنهما من خلال قواتهما البحرية".وشدد لافروف على أنه "فيما يتعلق بتصدير الحبوب الروسية، فقد تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع القيود المفروضة على السلاسل اللوجستية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/لافروف-أمريكا-تستخدم-الغذاء-في-مغامراتها-الجيوسياسية-1065447414.html
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سيرغي لافروف, روسيا
لافروف: لو لم تتم الموافقة على شروطنا في "صفقة الغذاء" لما أبرمناها
13:04 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 24.07.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "كلما طالب الغرب من كييف القتال حتى النهاية، كلما دام الوضع غير المؤاتي للشعب الأوكراني".
وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد: "كلما استمروا (الدول الغربية) في مطالبة أوكرانيا بالقتال حتى النهاية، فمن المفهوم لنا إلى ماذا سيفضي ذلك، حيث سيزداد عدد الأشخاص الذين يموتون وسيستمر الوضع الحالي، وهو أمر غير مفيد قبل أي شيء للشعب والدولة الأوكرانيين".
وأضاف لافروف: "أصر المفاوضون الروس في محادثات إسطنبول على أن تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية يجب أن يتم حله بطريقة الحزمة الشاملة، ولم تكن روسيا لتبرم صفقة (صفقة الغذاء) إذا لم يتم حل مشكلة رفع الحظر عن تصدير الحبوب الروسية".
وتابع لافروف: "في النهاية، أصرينا على أن كلتا المسألتين (بشأن تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية) سيتم حلهما بدقة في الحزمة، وسيتم حل القضايا المتعلقة بالحبوب الأوكرانية من خلال إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول".
وأكد لافروف على أن "الأوكرانيين يقومون بإزالة الألغام من مياههم الإقليمية والسماح للسفن بالمغادرة من هناك، أثناء عبورهم البحار، ستعمل روسيا وتركيا على ضمان أمنهما من خلال قواتهما البحرية".
وشدد لافروف
على أنه "فيما يتعلق بتصدير الحبوب الروسية، فقد تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع القيود المفروضة على السلاسل اللوجستية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".