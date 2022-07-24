https://arabic.sputniknews.com/20220724/لافروف-لو-لم-تتم-الموافقة-على-شروطنا-في-صفقة-الغذاء-لما-أبرمناها-1065491011.html

لافروف: لو لم تتم الموافقة على شروطنا في "صفقة الغذاء" لما أبرمناها

لافروف: لو لم تتم الموافقة على شروطنا في "صفقة الغذاء" لما أبرمناها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "كلما طالب الغرب من كييف القتال حتى النهاية، كلما دام الوضع غير المؤاتي للشعب الأوكراني". 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T13:04+0000

2022-07-24T13:04+0000

2022-07-24T13:08+0000

سيرغي لافروف

روسيا

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وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد: "كلما استمروا (الدول الغربية) في مطالبة أوكرانيا بالقتال حتى النهاية، فمن المفهوم لنا إلى ماذا سيفضي ذلك، حيث سيزداد عدد الأشخاص الذين يموتون وسيستمر الوضع الحالي، وهو أمر غير مفيد قبل أي شيء للشعب والدولة الأوكرانيين".وأضاف لافروف: "أصر المفاوضون الروس في محادثات إسطنبول على أن تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية يجب أن يتم حله بطريقة الحزمة الشاملة، ولم تكن روسيا لتبرم صفقة (صفقة الغذاء) إذا لم يتم حل مشكلة رفع الحظر عن تصدير الحبوب الروسية".وأكد لافروف على أن "الأوكرانيين يقومون بإزالة الألغام من مياههم الإقليمية والسماح للسفن بالمغادرة من هناك، أثناء عبورهم البحار، ستعمل روسيا وتركيا على ضمان أمنهما من خلال قواتهما البحرية".وشدد لافروف على أنه "فيما يتعلق بتصدير الحبوب الروسية، فقد تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع القيود المفروضة على السلاسل اللوجستية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

https://arabic.sputniknews.com/20220722/لافروف-أمريكا-تستخدم-الغذاء-في-مغامراتها-الجيوسياسية-1065447414.html

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سيرغي لافروف, روسيا