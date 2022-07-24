https://arabic.sputniknews.com/20220724/لافروف-من-الجامعة-العربية-لا-يمكن-السماح-لحلف-الناتو-بالهيمنة-وتنفيذ-ما-يريده-كيفما-شاء-1065495410.html
لافروف من الجامعة العربية: لا يمكن السماح لحلف "الناتو" بالهيمنة وتنفيذ ما يريده كيفما شاء
لافروف من الجامعة العربية: لا يمكن السماح لحلف "الناتو" بالهيمنة وتنفيذ ما يريده كيفما شاء
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لا يمكن السماح لحلف "الناتو" بالهيمنة وتنفيذ ما يريده كيفما شاء، لافتا إلى أنه لا يمكن لدول الحلف أن تحافظ على أمنها... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T14:35+0000
2022-07-24T14:35+0000
2022-07-24T14:48+0000
روسيا
سيرغي لافروف
جامعة الدول العربية
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وأضاف لافروف خلال كلمة له في مقر جامعة الدول العربية، أن العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود، مؤكدا أنه يثمن اهتمام جامعة الدول العربية في الوضع في أوكرانيا.وتابع "شرحنا الأسباب التي جعلتنا نبدأ العملية العسكرية في أوكرانيا".وأردف "كانت لدينا مخاوف مشروعة حول أمننا، وتم تجاهل مخاوفنا بشأن توسع الناتو وحصول أوكرانيا على الكثير من الأسلحة الغربية".وواصل "تم خرق اتفاق مينسك وكييف قصفت المناطق الرافضة لها بالمدفعية، والاتحاد الأوروبي فشل بشكل كامل في الوفاء بتعهداته".وأفاد بأن "النظام في كييف تعمد منع اللغة الروسية في شرق أوكرانيا وتعمد العنصرية ومعاداة روسيا ودعم النازية".وأشار لافروف إلى أن الغرب عرقل عملية التفاوض، لافتا إلى أن روسيا لا تغلق باب المفاوضات مع أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف, جامعة الدول العربية
لافروف من الجامعة العربية: لا يمكن السماح لحلف "الناتو" بالهيمنة وتنفيذ ما يريده كيفما شاء
14:35 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 14:48 GMT 24.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لا يمكن السماح لحلف "الناتو" بالهيمنة وتنفيذ ما يريده كيفما شاء، لافتا إلى أنه لا يمكن لدول الحلف أن تحافظ على أمنها بتهديد أمن دولة أخرى.
وأضاف لافروف خلال كلمة له في مقر جامعة الدول العربية، أن العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود، مؤكدا أنه يثمن اهتمام جامعة الدول العربية في الوضع في أوكرانيا.
وتابع "شرحنا الأسباب التي جعلتنا نبدأ العملية العسكرية في أوكرانيا".
وأردف "كانت لدينا مخاوف مشروعة حول أمننا، وتم تجاهل مخاوفنا بشأن توسع الناتو وحصول أوكرانيا على الكثير من الأسلحة الغربية".
وواصل "تم خرق اتفاق مينسك وكييف قصفت المناطق الرافضة لها بالمدفعية، والاتحاد الأوروبي فشل بشكل كامل في الوفاء بتعهداته".
وأفاد بأن "النظام في كييف تعمد منع اللغة الروسية في شرق أوكرانيا وتعمد العنصرية ومعاداة روسيا ودعم النازية".
وأشار لافروف إلى أن الغرب عرقل عملية التفاوض، لافتا إلى أن روسيا لا تغلق باب المفاوضات مع أوكرانيا.