https://arabic.sputniknews.com/20220724/لحظة-احتراق-توربينة-رياح-ضربها-البرق-فيديو-1065485134.html
لحظة احتراق توربينة رياح ضربها البرق... فيديو
لحظة احتراق توربينة رياح ضربها البرق... فيديو
اندلعت النار في توربينة رياح مخصصة لتوليد الكهرباء في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وتسببت في اندلاع سحب كثيفة من الدخان. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:29+0000
2022-07-24T11:29+0000
2022-07-24T11:29+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتم رصد اللحظات الأولى لاحتراق التوربينة بواسطة أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين بالقرب من الحادث.ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع الفيديو، الذي يرصد احتراق التوربينة التي ضربها البرق يوم الجمعة الماضي.ويظهر الفيديو أن توربينة الرياح المشتعلة كانت تدور لفترة من الزمن مخلفة سُحبا دائرية كثيفة من الدخان حولها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
لحظة احتراق توربينة رياح ضربها البرق... فيديو
تابعنا عبر
اندلعت النار في توربينة رياح مخصصة لتوليد الكهرباء في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وتسببت في اندلاع سحب كثيفة من الدخان.
وتم رصد اللحظات الأولى لاحتراق التوربينة بواسطة أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين بالقرب من الحادث.
ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع الفيديو، الذي يرصد احتراق التوربينة
التي ضربها البرق يوم الجمعة الماضي.
ويظهر الفيديو أن توربينة الرياح
المشتعلة كانت تدور لفترة من الزمن مخلفة سُحبا دائرية كثيفة من الدخان حولها.