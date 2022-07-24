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https://arabic.sputniknews.com/20220724/لحظة-احتراق-توربينة-رياح-ضربها-البرق-فيديو-1065485134.html
لحظة احتراق توربينة رياح ضربها البرق... فيديو
لحظة احتراق توربينة رياح ضربها البرق... فيديو
اندلعت النار في توربينة رياح مخصصة لتوليد الكهرباء في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وتسببت في اندلاع سحب كثيفة من الدخان. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
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وتم رصد اللحظات الأولى لاحتراق التوربينة بواسطة أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين بالقرب من الحادث.ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع الفيديو، الذي يرصد احتراق التوربينة التي ضربها البرق يوم الجمعة الماضي.ويظهر الفيديو أن توربينة الرياح المشتعلة كانت تدور لفترة من الزمن مخلفة سُحبا دائرية كثيفة من الدخان حولها.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

لحظة احتراق توربينة رياح ضربها البرق... فيديو

11:29 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABYمزرعة رياح بحرية في إنجلترا
مزرعة رياح بحرية في إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABY
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اندلعت النار في توربينة رياح مخصصة لتوليد الكهرباء في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وتسببت في اندلاع سحب كثيفة من الدخان.
وتم رصد اللحظات الأولى لاحتراق التوربينة بواسطة أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين بالقرب من الحادث.
ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع الفيديو، الذي يرصد احتراق التوربينة التي ضربها البرق يوم الجمعة الماضي.
ويظهر الفيديو أن توربينة الرياح المشتعلة كانت تدور لفترة من الزمن مخلفة سُحبا دائرية كثيفة من الدخان حولها.
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