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مسؤول عراقي: لدينا جيش قادر على حماية أرض وسماء البلاد
مسؤول عراقي: لدينا جيش قادر على حماية أرض وسماء البلاد
قال نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة في العراق، الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، إن بلاده تمتلك جيشا قادرا على حماية أرضه وسمائه. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T07:57+0000
2022-07-24T07:57+0000
الجيش العراقي
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جاءت تصريحات الشمري في بيان صدر أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال القيادي العسكري إن "العراق لديه جيش قادر على حماية أرضه وسمائه من أي اعتداءات خارجية".وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، أكد قدرة القوات العراقية على تأمين الحدود ومنع أية محاولة اختراق.وأوضح أن هذه القوات تنتشر في جميع الأماكن على الحدود مدعومة بخطوط دفاعية قوية ومنظمة ومسندة.وأكد أنه في حال حدوث أي خرق ستكون هناك إجراءات قوية لمنع اختراق الحدود والدفاع عنها بشكل مستميت.
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الجيش العراقي

مسؤول عراقي: لدينا جيش قادر على حماية أرض وسماء البلاد

07:57 GMT 24.07.2022
© Photo / Iraqi Security Media Cellالجيش العراقي يدمر أوكارا لـ"داعش" في الحدود مع السعودية
الجيش العراقي يدمر أوكارا لـداعش في الحدود مع السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Photo / Iraqi Security Media Cell
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قال نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة في العراق، الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، إن بلاده تمتلك جيشا قادرا على حماية أرضه وسمائه.
جاءت تصريحات الشمري في بيان صدر أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
وزير خارجية العراق: مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء جلسة طارئة لبحث الاعتداءات التركية على العراق
أمس, 15:39 GMT
وقال القيادي العسكري إن "العراق لديه جيش قادر على حماية أرضه وسمائه من أي اعتداءات خارجية".
وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، أكد قدرة القوات العراقية على تأمين الحدود ومنع أية محاولة اختراق.
وأوضح أن هذه القوات تنتشر في جميع الأماكن على الحدود مدعومة بخطوط دفاعية قوية ومنظمة ومسندة.
وأكد أنه في حال حدوث أي خرق ستكون هناك إجراءات قوية لمنع اختراق الحدود والدفاع عنها بشكل مستميت.
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