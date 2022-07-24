https://arabic.sputniknews.com/20220724/مسؤول-عراقي-لدينا-جيش-قادر-على-حماية-أرض-وسماء-البلاد-1065475101.html
مسؤول عراقي: لدينا جيش قادر على حماية أرض وسماء البلاد
مسؤول عراقي: لدينا جيش قادر على حماية أرض وسماء البلاد
قال نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة في العراق، الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، إن بلاده تمتلك جيشا قادرا على حماية أرضه وسمائه. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T07:57+0000
2022-07-24T07:57+0000
2022-07-24T07:57+0000
الجيش العراقي
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جاءت تصريحات الشمري في بيان صدر أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال القيادي العسكري إن "العراق لديه جيش قادر على حماية أرضه وسمائه من أي اعتداءات خارجية".وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، أكد قدرة القوات العراقية على تأمين الحدود ومنع أية محاولة اختراق.وأوضح أن هذه القوات تنتشر في جميع الأماكن على الحدود مدعومة بخطوط دفاعية قوية ومنظمة ومسندة.وأكد أنه في حال حدوث أي خرق ستكون هناك إجراءات قوية لمنع اختراق الحدود والدفاع عنها بشكل مستميت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش العراقي
مسؤول عراقي: لدينا جيش قادر على حماية أرض وسماء البلاد
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قال نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة في العراق، الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، إن بلاده تمتلك جيشا قادرا على حماية أرضه وسمائه.
جاءت تصريحات الشمري في بيان صدر أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال القيادي العسكري إن "العراق لديه جيش قادر على حماية أرضه وسمائه من أي اعتداءات خارجية".
وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، أكد قدرة القوات العراقية على تأمين الحدود ومنع أية محاولة اختراق.
وأوضح أن هذه القوات تنتشر في جميع الأماكن على الحدود مدعومة بخطوط دفاعية قوية ومنظمة ومسندة.
وأكد أنه في حال حدوث أي خرق ستكون هناك إجراءات قوية لمنع اختراق الحدود والدفاع عنها بشكل مستميت.