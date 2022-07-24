https://arabic.sputniknews.com/20220724/مسؤول-في-أنصار-الله-نبارك-أي-تقارب-بين-دول-المنطقة-وكفى-عبثا-باليمن-باستخدام-البعبع-الإيراني-1065509635.html
مسؤول في "أنصار الله": نبارك أي تقارب بين دول المنطقة وكفى عبثا باليمن باستخدام البعبع الإيراني
مسؤول في "أنصار الله": نبارك أي تقارب بين دول المنطقة وكفى عبثا باليمن باستخدام البعبع الإيراني
بارك عضو الوفد الوطني المفاوض التابع لجماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك العجري، أي تقارب بين دول المنطقة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T21:40+0000
2022-07-24T21:40+0000
2022-07-24T21:40+0000
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ودعا العجري، عبر حسابه على تويتر، دول العدوان (في إشارة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية)، بأنه "كفى عليها عبثا باليمن واستخدام البعبع الايراني شماعة لتدميره وانتهاك سيادته والتدخل في شؤونه فلم يعد ينطلي الا على مرتزقتكم".وشدد المسؤول في جماعة أنصار الله، على ضرورة "التعامل مع اليمن كدولة مستقلة ذات سيادة مسألة جوهرية لأمن واستقرار الجوار والاقليم".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن الخميس الماضي، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".وأشار عبد اللهيان، في حوار مع التليفزيون الإيراني، إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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سبوتنيك عربي
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله
مسؤول في "أنصار الله": نبارك أي تقارب بين دول المنطقة وكفى عبثا باليمن باستخدام البعبع الإيراني
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بارك عضو الوفد الوطني المفاوض التابع لجماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك العجري، أي تقارب بين دول المنطقة.
ودعا العجري، عبر حسابه على تويتر، دول العدوان (في إشارة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية)، بأنه "كفى عليها عبثا باليمن واستخدام البعبع الايراني شماعة لتدميره وانتهاك سيادته والتدخل في شؤونه فلم يعد ينطلي الا على مرتزقتكم".
وشدد المسؤول في جماعة أنصار الله، على ضرورة "التعامل مع اليمن كدولة مستقلة ذات سيادة مسألة جوهرية لأمن واستقرار الجوار والاقليم".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن الخميس الماضي، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران
في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي
وبشكل علني".
وأشار عبد اللهيان، في حوار مع التليفزيون الإيراني، إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.