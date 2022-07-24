https://arabic.sputniknews.com/20220724/مستشار-الرئيس-الإماراتي-عن-اتفاقية-تصدير-الحبوب-إنجاز-إيجابي-للدبلوماسية-التركية-1065474525.html
مستشار الرئيس الإماراتي عن اتفاقية "تصدير الحبوب": إنجاز إيجابي للدبلوماسية التركية
مستشار الرئيس الإماراتي عن اتفاقية "تصدير الحبوب": إنجاز إيجابي للدبلوماسية التركية
قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، إن "اتفاقية الغذاء" التي أبرمت في مدينة اسطنبول التركية بشأن تصدير الحبوب مع... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T07:20+0000
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وأضاف عبر "تويتر" أن "اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعته موسكو وكييف في اسطنبول خطوة إيجابية في الأزمة الأوكرانية الممتدة، ويؤكد مجددا ضرورة التوصل لحل سياسي لها".وختم أنور قرقاش تغريدته بالقول: "التصعيد ليس في مصلحة النظام الدولي والحل السلمي العاجل ضروري".هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة الماضية في اسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من روسيا ومن أوكرانيا عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
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سبوتنيك عربي
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الإماراتي عن اتفاقية "تصدير الحبوب": إنجاز إيجابي للدبلوماسية التركية
07:20 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 07:26 GMT 24.07.2022) تابعنا عبر
قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، إن "اتفاقية الغذاء" التي أبرمت في مدينة اسطنبول التركية بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا هو "إنجاز إيجابي يحسب للدبلوماسية التركية".
وأضاف عبر "تويتر" أن "اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعته موسكو وكييف في اسطنبول خطوة إيجابية في الأزمة الأوكرانية الممتدة، ويؤكد مجددا ضرورة التوصل لحل سياسي لها".
وختم أنور قرقاش تغريدته بالقول: "التصعيد ليس في مصلحة النظام الدولي والحل السلمي العاجل ضروري".
هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة الماضية في اسطنبول، اتفاقين منفصلين
مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من روسيا ومن أوكرانيا عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.