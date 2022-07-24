عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/مستشار-الرئيس-الإماراتي-عن-اتفاقية-تصدير-الحبوب-إنجاز-إيجابي-للدبلوماسية-التركية-1065474525.html
مستشار الرئيس الإماراتي عن اتفاقية "تصدير الحبوب": إنجاز إيجابي للدبلوماسية التركية
مستشار الرئيس الإماراتي عن اتفاقية "تصدير الحبوب": إنجاز إيجابي للدبلوماسية التركية
قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، إن‎ ‎‏"اتفاقية الغذاء" ‏التي أبرمت في مدينة اسطنبول التركية بشأن تصدير الحبوب مع... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T07:20+0000
2022-07-24T07:26+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065474206_0:0:1016:573_1920x0_80_0_0_a49548d6d8688abac4dd80a4d5ac6852.jpg
وأضاف عبر "تويتر" أن "اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعته موسكو وكييف في اسطنبول خطوة إيجابية في الأزمة الأوكرانية الممتدة، ويؤكد مجددا ضرورة التوصل لحل سياسي لها".وختم أنور قرقاش تغريدته بالقول: "التصعيد ليس في مصلحة النظام الدولي والحل السلمي العاجل ضروري".هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة الماضية في اسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من روسيا ومن أوكرانيا عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065474206_112:0:1016:678_1920x0_80_0_0_92ec3a10506a7cace6021b3553d41907.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الإماراتي عن اتفاقية "تصدير الحبوب": إنجاز إيجابي للدبلوماسية التركية

07:20 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 07:26 GMT 24.07.2022)
© AFP 2022 / IAKOVOS HATZISTAVROUالمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش
© AFP 2022 / IAKOVOS HATZISTAVROU
تابعنا عبرTelegram
قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، إن‎ ‎‏"اتفاقية الغذاء" ‏التي أبرمت في مدينة اسطنبول التركية بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا ‏هو "إنجاز إيجابي يحسب للدبلوماسية التركية".‏
وأضاف عبر "تويتر" أن "اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعته موسكو وكييف في اسطنبول خطوة إيجابية في الأزمة الأوكرانية الممتدة، ويؤكد مجددا ضرورة التوصل لحل سياسي لها".
وختم أنور قرقاش تغريدته بالقول: "التصعيد ليس في مصلحة النظام الدولي والحل السلمي العاجل ضروري".
هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة الماضية في اسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من روسيا ومن أوكرانيا عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала