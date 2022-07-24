https://arabic.sputniknews.com/20220724/مصدر-لـسبوتنيك-لجنة-55-تعقد-اجتماعا-في-بنغازي-بحضور-رئيسي-أركان-المنطقتين-الغربية-والشرقية-1065507565.html

مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة 5+5 تعقد اجتماعا في بنغازي بحضور رئيسي أركان المنطقتين الغربية والشرقية

مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة 5+5 تعقد اجتماعا في بنغازي بحضور رئيسي أركان المنطقتين الغربية والشرقية

أكد مصدر عسكري رفيع المستوى أن مدينة بنغازي ستستضيف، الأربعاء المقبل، الاجتماع المقبل للجنة العسكرية [5+5] بحضور رئيس أركان الجيش الليبي للمنطقة الغربية الفريق... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T20:25+0000

2022-07-24T20:25+0000

2022-07-24T20:25+0000

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي –سبوتنيك. قال المصدر العسكري الليبي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس أركان الجيش الليبي المنطقة الغربية الفريق محمد الحداد سيحضر الاجتماع الذي تستضيفه مدينة بنغازي، يوم الأربعاء المقبل، للجنة العسكرية [5+5]"، مضيفاً أن "هذا الاجتماع سيكون بمشاركة الفريق محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري ويعقبه اجتماعات على نفس المستوى في سرت قريباً".وأوضح المصدر العسكري أن "اجتماعات اللجنة العسكرية بحضور رئيسي أركان المنطقة الغربية والشرقية تأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد بالعاصمة طرابلس لتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك إعادة دمج المسلحين بالإضافة إلى اختيار رئيس أركان واحد للجيش الوطني الليبي وكذلك عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".وكان مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى قال، منذ أيام، إن رئيس الأركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري واللجنة العسكرية 5+5 الشرق توجهوا بزيارة رسمية لأول مرة منذ أيام، للعاصمة الليبية طرابلس.ولفت المصدر الليبي إلى أن "الزيارة من أجل عقد اجتماع بين للجنة العسكرية 5+5 بحضور رؤساء الأركان وتهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".وعقد أخر اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، في يونيو/حزيران الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، وكان بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان المنطقة الغربية، والفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان القوات المسلحة الليبية التابعة لقيادة الجيش المنطقة الشرقية.واتفقت اللجنة العسكرية الليبية اجتماعاتها في القاهرة بعد مشاورات استمرت لأيام من خلالها الأعضاء على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد وشددت اللجنة على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلادواتفق على عدة ملفات من بينها توحيد المؤسسة العسكرية، لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.واللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5) هى اللجنة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا.وبموجب الاتفاق تم اختيار خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج سابقاً لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا، والذى أُعلن في يناير/كانون الثاني عام 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20220724/برلماني-ليبي-إنهاء-المراحل-الانتقالية-والخروج-من-الأزمة-يتطلب-توحيد-المؤسسة-العسكرية-1065506420.html

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