https://arabic.sputniknews.com/20220724/مصرع-11-شخصا-إثر-سيول-جارفة-في-اليمن-1065484644.html
مصرع 11 شخصا إثر سيول جارفة في اليمن
مصرع 11 شخصا إثر سيول جارفة في اليمن
لقي أحد عشر شخصاً مصرعهم وأصيب آخران، الساعات الماضية، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها عدة محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، نتيجة تأثيرات المنخفض الجوي... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:20+0000
2022-07-24T11:20+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ذمار، 130 كيلومترا جنوبي صنعاء، لوكالة سبوتنيك اليوم الأحد، إن "السيول جرفت سيارة أثناء عبورها في وادٍ بقرية بني أسعد في مديرية جبل الشرق شمال غربي محافظة ذمار، ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص كانوا على متنها، بالإضافة إلى سائقها.في السياق، انهار منزل على رؤوس ساكنيه جراء أمطار غزيرة استمر هطولها نحو 11 ساعة على العاصمة صنعاء.وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" إن ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم فيما رابع بحالة حرجة وأصيبت والدتهم إثر تهدم منزلهم في منطقة مَذبح بمديرية مَعِّين شمال غربي صنعاء، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة.وذكر أن السيول ألحقت أضراراً متفاوتة بمئات المنازل خاصة في مدينة صنعاء القديمة، مشيراً إلى تسبب السيول في توقف الحركة المرورية في العاصمة جراء جرفها طرقاً وإغلاقها كافة الأنفاق، وعزلها مناطق عن بعضها.على صعيد متصل، أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بوفاة طفل في محافظة إب وسط اليمن، وشاب في محافظة حضرموت شرقي البلاد، جراء سيول متدفقة ألحقت أيضاً خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، تضرر 2577 أسرة نازحة بشكل كلي و10972 جزئياً جراء أمطار رعدية وسيول شهدتها محافظة مأرب "شمال شرقي اليمن" التي تضم نحو مليوني نازح من ويلات الحرب في البلد العربي.وتشهد مناطق عدة في اليمن، منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي، أمطاراً غزيرة وسيولاً وعواصف رعدية، جراء تأثيرات المنخفض "المونسون" القادم من الهند.وفي أيار/مايو من العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تفاقم الوضع الإنساني في اليمن إثر أمطار غزيرة وسيول تسببت في وفاة 7 أشخاص وتضرر 3730 أسرة (22380 شخصاً) معظمها من النازحين داخلياً، في محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وحضرموت ومأرب وتعز.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/وفاة-4-أشخاص-وتشرد-1200-نازح-جراء-سيول-جارفة-في-اليمن-1061651372.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
مصرع 11 شخصا إثر سيول جارفة في اليمن
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لقي أحد عشر شخصاً مصرعهم وأصيب آخران، الساعات الماضية، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها عدة محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، نتيجة تأثيرات المنخفض الجوي "المونسون".
القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ذمار، 130 كيلومترا جنوبي صنعاء، لوكالة سبوتنيك
اليوم الأحد، إن "السيول جرفت سيارة أثناء عبورها في وادٍ بقرية بني أسعد في مديرية جبل الشرق شمال غربي محافظة ذمار، ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص كانوا على متنها، بالإضافة إلى سائقها.
في السياق، انهار منزل على رؤوس ساكنيه جراء أمطار غزيرة استمر هطولها نحو 11 ساعة على العاصمة صنعاء.
وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك
" إن ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم فيما رابع بحالة حرجة وأصيبت والدتهم إثر تهدم منزلهم في منطقة مَذبح بمديرية مَعِّين شمال غربي صنعاء، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة.
وذكر أن السيول ألحقت أضراراً متفاوتة بمئات المنازل خاصة في مدينة صنعاء القديمة، مشيراً إلى تسبب السيول في توقف الحركة المرورية في العاصمة جراء جرفها طرقاً وإغلاقها كافة الأنفاق، وعزلها مناطق عن بعضها.
على صعيد متصل، أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك
"، بوفاة طفل في محافظة إب وسط اليمن، وشاب في محافظة حضرموت شرقي البلاد، جراء سيول متدفقة ألحقت أيضاً خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، تضرر 2577 أسرة نازحة بشكل كلي و10972 جزئياً جراء أمطار رعدية وسيول شهدتها محافظة مأرب "شمال شرقي اليمن" التي تضم نحو مليوني نازح من ويلات الحرب في البلد العربي.
وتشهد مناطق عدة في اليمن
، منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي، أمطاراً غزيرة وسيولاً وعواصف رعدية، جراء تأثيرات المنخفض "المونسون" القادم من الهند.
وفي أيار/مايو من العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تفاقم الوضع الإنساني في اليمن إثر أمطار غزيرة وسيول تسببت في وفاة 7 أشخاص وتضرر 3730 أسرة (22380 شخصاً) معظمها من النازحين داخلياً، في محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وحضرموت ومأرب وتعز.