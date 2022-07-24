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https://arabic.sputniknews.com/20220724/مقتل-شخصين-وإصابة-12-آخرين-إثر-استهداف-صاروخ-احتفالا-دينيا-في-سوريا-1065482257.html
مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر استهداف صاروخ احتفالا دينيا في سوريا... صور
مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر استهداف صاروخ احتفالا دينيا في سوريا... صور
أعلنت سوريا، اليوم الأحد، أن صاروخا استهدف تجمعا دينيا حاشدا في مدينة السقيلبية في ريف حماة وسط سوريا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:30+0000
2022-07-24T10:46+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن "صاروخا مصدره التنظيمات الإرهابية سقط على تجمع حاشد في مدينة السقيلبية بريف حماة".وأضافت الوكالة أن الهجوم استهدف "احتفالا دينيا بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في المدينة".وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.ففي تموز/يوليو 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن آيا صوفيا ستحول إلى دار عبادة، مما أثار الغضب في أوساط المسيحيين في تركيا واليونان المجاورة.وجاء قرار إردوغان آنذاك بعد سحب محكمة تركية عليا صفة المتحف عن البناية التي تعود إلى القرن السادس الميلادي.وقد أثار قرار أردوغان حفيظة مجلس الكنائس العالمي الذي يمثل أكثر من نصف مليار مسيحي.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر استهداف صاروخ احتفالا دينيا في سوريا... صور

10:30 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 24.07.2022)
© Sputnik . Bassel Shartouhتمهيد ناري يستبق اقتحام الجيش السوري لمواقع تنظيم "جبهة النصرة" في ريف حماة، سوريا
تمهيد ناري يستبق اقتحام الجيش السوري لمواقع تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . Bassel Shartouh
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أعلنت سوريا، اليوم الأحد، أن صاروخا استهدف تجمعا دينيا حاشدا في مدينة السقيلبية في ريف حماة وسط سوريا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن "صاروخا مصدره التنظيمات الإرهابية سقط على تجمع حاشد في مدينة السقيلبية بريف حماة".
وأضافت الوكالة أن الهجوم استهدف "احتفالا دينيا بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في المدينة".
وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.
وتشييد كنيسة "أية صوفيا" السورية جاء ردا من مسيحيي سوريا على قرار الرئيس التركي تحويل كنيسة أيا صوفيا الموجودة في تركيا إلى مسجد في 2020.
ففي تموز/يوليو 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن آيا صوفيا ستحول إلى دار عبادة، مما أثار الغضب في أوساط المسيحيين في تركيا واليونان المجاورة.
وجاء قرار إردوغان آنذاك بعد سحب محكمة تركية عليا صفة المتحف عن البناية التي تعود إلى القرن السادس الميلادي.
وقد أثار قرار أردوغان حفيظة مجلس الكنائس العالمي الذي يمثل أكثر من نصف مليار مسيحي.
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