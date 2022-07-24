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https://arabic.sputniknews.com/20220724/مقتل-شخص-وانقطاع-الكهرباء-عن-الآلاف-بسبب-عاصفة-قوية-في-بولندا-1065471363.html
مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن الآلاف بسبب عاصفة قوية في بولندا
مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن الآلاف بسبب عاصفة قوية في بولندا
لقي شخص واحد مصرعه، فيما تُرِكَ أكثر من 36 ألف شخص بدون كهرباء، اليوم السبت، نتيجة لعاصفة قوية في بولندا. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T02:57+0000
2022-07-24T02:57+0000
بولندا
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وارسو - سبوتنيك. وقال المركز الحكومي للأمن في بولندا، يوم السبت إن عاصفة مستعرة في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من بولندا.وقال المركز الأمني في بيان: "توفي شخص واحد، وتم إجلاء 409 ... وترك أكثر من 39000 بدون كهرباء".وفقا للبيان، وقعت الوفاة المأساوية في مقاطعة مازوفيا، حيث دمرت الرياح القوية شجرة سقطت على امرأة مسنة، لم تنجو.
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بولندا

مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن الآلاف بسبب عاصفة قوية في بولندا

02:57 GMT 24.07.2022
© Photo / Yazan Massaعاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Photo / Yazan Massa
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لقي شخص واحد مصرعه، فيما تُرِكَ أكثر من 36 ألف شخص بدون كهرباء، اليوم السبت، نتيجة لعاصفة قوية في بولندا.
وارسو - سبوتنيك. وقال المركز الحكومي للأمن في بولندا، يوم السبت إن عاصفة مستعرة في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من بولندا.
وقال المركز الأمني في بيان: "توفي شخص واحد، وتم إجلاء 409 ... وترك أكثر من 39000 بدون كهرباء".
وفقا للبيان، وقعت الوفاة المأساوية في مقاطعة مازوفيا، حيث دمرت الرياح القوية شجرة سقطت على امرأة مسنة، لم تنجو.
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