https://arabic.sputniknews.com/20220724/مقتل-فلسطينيين-اثنين-وإصابة-9-آخرين-خلال-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-مدينة-نابلس-بالضفة-الغربية-1065471461.html
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 9 آخرين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس بالضفة الغربية
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 9 آخرين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس بالضفة الغربية
24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T03:16+0000
2022-07-24T03:16+0000
2022-07-24T03:16+0000
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