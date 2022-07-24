https://arabic.sputniknews.com/20220724/مقتل-3-أشخاص-بإطلاق-نار-في-جامعة-فلبينية-1065490102.html

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في جامعة فلبينية

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في جامعة فلبينية

أطلق مسلح الرصاص في حرم جامعي بالعاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الأحد، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص. 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T12:26+0000

2022-07-24T12:26+0000

2022-07-24T12:26+0000

الفلبين

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وقال الشرطة إن محافظ المدينة السابق وشخصين آخرين قتلا في الهجوم الغادر الذي سبق حفل تخرج، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأوضحت الشرطة أن المشتبه به كان مسلحا بمسدسين وألقي القبض عليه في سيارة بينما كان يحاول الهروب من جامعة أتينيو دي مانيلا في ضاحية كويزون سيتي.منع شهود عيان والسلطات المشتبه به من الفرار خارج بوابات الجامعة في أعقاب تنفيذه للهجوم.وقالت الشرطة إن الجامعة المترامية الأطراف أغلقت وتم إلغاء مراسم التخرج في كلية الحقوق في الحرم الجامعي.وقال مسؤولون إن رئيس المحكمة العليا ألكسندر جيسموندو الذي كان من المفترض أن يكون متحدثا في الحفل، نصح بالعودة في طريقه لحضور الحدث.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/-أنباء-عن-إطلاق-نار-على-عدة-أشخاص-في-موكب-يوم-الاستقلال-في-ولاية-إلينوي-الأمريكية-1064644328.html

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