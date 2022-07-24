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https://arabic.sputniknews.com/20220724/ملك-الأردن-نريد-علاقات-طيبة-مع-إيران-لكن-يجب-أن-يتغير-سلوكها--1065472962.html
ملك الأردن: نريد علاقات طيبة مع إيران لكن يجب أن يتغير سلوكها
ملك الأردن: نريد علاقات طيبة مع إيران لكن يجب أن يتغير سلوكها
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن بلاده والدول العربية ترغب في إقامة علاقات طيبة مع إيران، معتبرا أن هذا يتطلب من طهران تغيير سلوكها على أرض الواقع. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T06:48+0000
2022-07-24T06:48+0000
أخبار الأردن
أخبار إيران
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جاء هذا في حوار شامل مع صحيفة "الرأي"، حول أبرز القضايا المتعلقة بالشأن المحلي ومواقف بلاده تجاه قضايا المنطقة والإقليم.وقال العاهل الأردني: "نحن لا نريد توترا في المنطقة. الأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".وأضاف ملك الأردن أن هذا يتطلب أن تعمل إيران على تغيير سلوكها، مؤكدا ضرورة أن يتحقق ذلك على أرض الواقع.وأشار إلى أن "التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل ميليشيات مرتبطة بها".وردا على سؤال عن مدى ملاءمة فكرة إقامة تحالف على غرار حلف "الناتو" في المنطقة العربية، قال إن الأردن لم يكن يوما، ولن يكون أبدا، إلا مع حلف أمته العربية ومصالحها وقضاياها.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/رئيس-الوزراء-الأردني-لم-نتعامل-يوما-مع-إيران-على-أنها-مصدر-تهديد-لأمننا-القومي-فيديو-1064932298.html
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أخبار الأردن, أخبار إيران

ملك الأردن: نريد علاقات طيبة مع إيران لكن يجب أن يتغير سلوكها

06:48 GMT 24.07.2022
© Sputnik . Sergej Guneevملك الأردن
ملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . Sergej Guneev
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن بلاده والدول العربية ترغب في إقامة علاقات طيبة مع إيران، معتبرا أن هذا يتطلب من طهران تغيير سلوكها على أرض الواقع.
جاء هذا في حوار شامل مع صحيفة "الرأي"، حول أبرز القضايا المتعلقة بالشأن المحلي ومواقف بلاده تجاه قضايا المنطقة والإقليم.
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
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وقال العاهل الأردني: "نحن لا نريد توترا في المنطقة. الأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".
وأضاف ملك الأردن أن هذا يتطلب أن تعمل إيران على تغيير سلوكها، مؤكدا ضرورة أن يتحقق ذلك على أرض الواقع.
وأشار إلى أن "التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل ميليشيات مرتبطة بها".
وردا على سؤال عن مدى ملاءمة فكرة إقامة تحالف على غرار حلف "الناتو" في المنطقة العربية، قال إن الأردن لم يكن يوما، ولن يكون أبدا، إلا مع حلف أمته العربية ومصالحها وقضاياها.
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