https://arabic.sputniknews.com/20220724/نيمار-لا-أريد-الرحيل-عن-باريس-سان-جيرمان-1065502536.html
نيمار: لا أريد الرحيل عن باريس سان جيرمان
نيمار: لا أريد الرحيل عن باريس سان جيرمان
قال اللاعب البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان، إنه لا يرغب في الرحيل عن النادي الفرنسي، وذلك في ضوء تكهنات حول مستقبله. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:15+0000
2022-07-24T16:15+0000
2022-07-24T16:15+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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جاءت تصريحات نيمار، عقب فوز باريس سان جيرمان، على أوراوا ريدز، في معسكري الصيفي، حسبما ذكر موقع "في الجول"، اليوم الأحد، التي أشارت إلى تأكيد النجم البرازيلي على رغبته في البقاء مع النادي الفرنسي.وقال نيمار إنه لا يحتاج إلى إثبات نفسه لأي شخص، وأن كل ما يحتاج إليه هو لعب كرة القدم، مشيرا إلى أنه الشيء الوحيد الذي يجعله يشعر بالسعادة.يذكر أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن نية باريس سان جيرمان التخلي عن نيمار بسبب راتبه المرتفع.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/نجم-نيمار-يعود-للمعان-من-جديد-في-باريس-سان-جيرمان-1062005158.html
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان
نيمار: لا أريد الرحيل عن باريس سان جيرمان
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قال اللاعب البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان، إنه لا يرغب في الرحيل عن النادي الفرنسي، وذلك في ضوء تكهنات حول مستقبله.
جاءت تصريحات نيمار، عقب فوز باريس سان جيرمان، على أوراوا ريدز، في معسكري الصيفي، حسبما ذكر
موقع "في الجول"، اليوم الأحد، التي أشارت إلى تأكيد النجم البرازيلي على رغبته في البقاء مع النادي الفرنسي.
وقال نيمار إنه لا يحتاج إلى إثبات نفسه لأي شخص، وأن كل ما يحتاج إليه هو لعب كرة القدم
، مشيرا إلى أنه الشيء الوحيد الذي يجعله يشعر بالسعادة.
يذكر أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن نية باريس سان جيرمان التخلي عن نيمار
بسبب راتبه المرتفع.