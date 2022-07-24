https://arabic.sputniknews.com/20220724/هيئة-الانتخابات-في-تونس-تدعو-المواطنين-للمشاركة-بكثافة-في-استفتاء-الدستور-قبل-ساعات-من-بدء-الاقتراع-1065508034.html
هيئة الانتخابات في تونس تدعو المواطنين للمشاركة بكثافة في استفتاء الدستور قبل ساعات من بدء الاقتراع
هيئة الانتخابات في تونس تدعو المواطنين للمشاركة بكثافة في استفتاء الدستور قبل ساعات من بدء الاقتراع
كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الأحد، تفاصيل يوم التصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي من المقرر أن ينطلق غدا الاثنين. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T20:52+0000
2022-07-24T20:52+0000
2022-07-24T20:52+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت هيئة الانتخابات التونسية، في بيان عبر صحفتها على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "التصويت سيبدأ غدا الاثنين الساعة 6 صباحا وحتى الـ 10 مساء بالتوقيت المحلي، داعية المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء.وكشفت الهيئة نسبة مشاركة التونسيين في الخارج باستفتاء الدستور، موضحة أن "لديها خدمات إلكترونية لتونسيين الداخل لتسهيل عملية الاقتراع".كما دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين إلى التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين بها قبل التوجه إليها للتصويت على مشروع الدستور الجديد.وأعلنت هيئة الانتخابات، أمس السبت، انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج، بفتح أولى مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.وفتحت مراكز ومكاتب الاقتراع في 46 دولة أبوابها في الثامنة من صباح اليوم بتوقيت البلد المستضيف، ولليوم الثاني على التوالي لتصويت التونسيين بالخارج، وتستمر حتى السادسة مساءً بنفس التوقيت.يذكر أنه، في 5 يوليو/ تموز، دعا الرئيس قيس سعيّد المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، مؤكداً أن "مشروع الدستور الجديد يعبر عن روح الثورة، ولا يمس أبداً بالحقوق والحريات".واعتبر الرئيس التونسي أن "من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الغنوشي-المشاركة-في-استفتاء-الدستور-الجديد-مخادعة-للناس-ولعبة-مغشوشة-فيديو-1065503979.html
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أخبار تونس اليوم
هيئة الانتخابات في تونس تدعو المواطنين للمشاركة بكثافة في استفتاء الدستور قبل ساعات من بدء الاقتراع
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كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الأحد، تفاصيل يوم التصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي من المقرر أن ينطلق غدا الاثنين.
وقالت هيئة الانتخابات التونسية، في بيان عبر صحفتها على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "التصويت سيبدأ غدا الاثنين الساعة 6 صباحا وحتى الـ 10 مساء بالتوقيت المحلي، داعية المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء.
وكشفت الهيئة نسبة مشاركة التونسيين في الخارج باستفتاء الدستور، موضحة أن "لديها خدمات إلكترونية لتونسيين الداخل لتسهيل عملية الاقتراع".
كما دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين إلى التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين بها قبل التوجه إليها للتصويت على مشروع الدستور الجديد.
وأعلنت هيئة الانتخابات، أمس السبت، انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور
في الخارج، بفتح أولى مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.
وفتحت مراكز ومكاتب الاقتراع في 46 دولة أبوابها في الثامنة من صباح اليوم بتوقيت البلد المستضيف، ولليوم الثاني على التوالي لتصويت التونسيين بالخارج، وتستمر حتى السادسة مساءً بنفس التوقيت.
يذكر أنه، في 5 يوليو/ تموز، دعا الرئيس قيس سعيّد المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، مؤكداً أن "مشروع الدستور الجديد يعبر عن روح الثورة، ولا يمس أبداً بالحقوق والحريات".
واعتبر الرئيس التونسي
أن "من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".