عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/وزارة-الصحة-الإماراتية-تعلن-تسجيل-3-حالات-جديدة-لجدري-القردة-1065480379.html
وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة
وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة
كشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة في الدولة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:05+0000
2022-07-24T10:05+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
جدري القردة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050147718_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_7f1ba7401c4a3f995d2c8af9136f8c73.jpg
وأوصت الوزارة في بيان أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.وأكدت أن الجهات الصحية في الدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.كما دعت إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضًا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.وكانت الإمارات قد أعلنت في نهاية مايو/ أيار الماضي أنها رصدت أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها.وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 عاما زائرة للدولة من غرب أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/الصحة-العالمية-تعلن-حالة-طوارئ-عالمية-بسبب-تفشي-مرض-جدري-القردة--1065464594.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050147718_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_bd64c77cf51280f4acaa4bc4394232fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جدري القردة

وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة

10:05 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
كشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة في الدولة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.
وأوصت الوزارة في بيان أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.
وأكدت أن الجهات الصحية في الدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.
كما دعت إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضًا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي مرض جدري القردة
أمس, 14:29 GMT
وكانت الإمارات قد أعلنت في نهاية مايو/ أيار الماضي أنها رصدت أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 عاما زائرة للدولة من غرب أفريقيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала