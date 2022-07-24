https://arabic.sputniknews.com/20220724/وزارة-الصحة-الإماراتية-تعلن-تسجيل-3-حالات-جديدة-لجدري-القردة-1065480379.html
وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة
وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة
كشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة في الدولة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:05+0000
2022-07-24T10:05+0000
2022-07-24T10:05+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
جدري القردة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050147718_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_7f1ba7401c4a3f995d2c8af9136f8c73.jpg
وأوصت الوزارة في بيان أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.وأكدت أن الجهات الصحية في الدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.كما دعت إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضًا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.وكانت الإمارات قد أعلنت في نهاية مايو/ أيار الماضي أنها رصدت أول حالة مصابة بمرض جدري القردة على أراضيها.وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 عاما زائرة للدولة من غرب أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/الصحة-العالمية-تعلن-حالة-طوارئ-عالمية-بسبب-تفشي-مرض-جدري-القردة--1065464594.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050147718_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_bd64c77cf51280f4acaa4bc4394232fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جدري القردة
وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة
تابعنا عبر
كشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة في الدولة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.
وأوصت الوزارة في بيان أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.
وأكدت أن الجهات الصحية في الدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.
كما دعت إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضًا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.
وكانت الإمارات قد أعلنت في نهاية مايو/ أيار الماضي أنها رصدت أول حالة مصابة بمرض جدري القردة
على أراضيها.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية
، قالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 عاما زائرة للدولة من غرب أفريقيا.