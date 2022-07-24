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مصر... وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الدورة 15 للمهرجان القومى للمسرح
مصر... وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الدورة 15 للمهرجان القومى للمسرح
اطلقت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية فعاليات الدورة 15 من المهرجان القومي للمسرح المصري- دورة المخرج المصري - والمهداه إلى روح المخرج عزيز عيد وذلك... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T21:13+0000
2022-07-24T21:11+0000
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واعتبرت عبد الدايم في كلمتها أن المهرجان هو يوم المسرح "الذي يلتقي فيه عشاق المسرح آملين وحالمين بغد حافل بالإبداع والفن ويعد فخرا بعطائكم المميز لرفعة الفن والثقافة المصرية".وتابعت الوزيرة أنها تدعم وتساند كل المشاريع المسرحية الجادة لتقديم المبدعين في كل مكان على أرض مصر وتبنى الرؤى والأفكار الخلاقة من أجل حالة مسرحية متجددة.وأشارت عبد الدايم إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لمهرجان فنون الطفل "والذي يعد نقطة انطلاق للأعمال المسرحية التي تخاطب أطفالنا وتنير عقولهم".حضر الافتتاح الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وكرمت وزيرة الثقافة 10 قامات مسرحية في مجالات الإخراج والتمثيل والديكور هم محمد صبحي، صبري عبد المنعم وتسلمته ابنته مريم، عايدة فهمي، اسم الراحل عبد الرحيم الزرقاني وتسلمه حفيده الدكتور هشام علي، عصام السيد، ناصر عبد المنعم، مراد منير، فادي فوكيه، أحمد إسماعيل واسم الراحلة أمينة رزق وتسلمته الفنانة القديرة سوسن بدر ، كما كرمت لجنة مشاهدات العروض غير الحكومية.يذكر أن الدورة الـ 15 من المهرجان القومى للمسرح تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 34 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية.
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أخبار مصر الآن

مصر... وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الدورة 15 للمهرجان القومى للمسرح

21:13 GMT 24.07.2022
© Photo / mohamed Hemidaوزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Photo / mohamed Hemida
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اطلقت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية فعاليات الدورة 15 من المهرجان القومي للمسرح المصري- دورة المخرج المصري - والمهداه إلى روح المخرج عزيز عيد وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد.
واعتبرت عبد الدايم في كلمتها أن المهرجان هو يوم المسرح "الذي يلتقي فيه عشاق المسرح آملين وحالمين بغد حافل بالإبداع والفن ويعد فخرا بعطائكم المميز لرفعة الفن والثقافة المصرية".
وتابعت الوزيرة أنها تدعم وتساند كل المشاريع المسرحية الجادة لتقديم المبدعين في كل مكان على أرض مصر وتبنى الرؤى والأفكار الخلاقة من أجل حالة مسرحية متجددة.
وأشارت عبد الدايم إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لمهرجان فنون الطفل "والذي يعد نقطة انطلاق للأعمال المسرحية التي تخاطب أطفالنا وتنير عقولهم".
حضر الافتتاح الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وكرمت وزيرة الثقافة 10 قامات مسرحية في مجالات الإخراج والتمثيل والديكور هم محمد صبحي، صبري عبد المنعم وتسلمته ابنته مريم، عايدة فهمي، اسم الراحل عبد الرحيم الزرقاني وتسلمه حفيده الدكتور هشام علي، عصام السيد، ناصر عبد المنعم، مراد منير، فادي فوكيه، أحمد إسماعيل واسم الراحلة أمينة رزق وتسلمته الفنانة القديرة سوسن بدر ، كما كرمت لجنة مشاهدات العروض غير الحكومية.
يذكر أن الدورة الـ 15 من المهرجان القومى للمسرح تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 34 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية.
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