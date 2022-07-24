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وزير إسرائيلي: رجل أعمال إماراتي سيشتري ناد كبير في تل أبيب
وزير إسرائيلي: رجل أعمال إماراتي سيشتري ناد كبير في تل أبيب
كشف عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رجل أعمال إماراتي سيشتري ناد كبير في تل أبيب. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:12+0000
2022-07-24T11:12+0000
إسرائيل
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الوزير الإسرائيلي أن هناك جهود مضنية يبذلها مع عضو الكنيست ياريف ليفين، بهدف إتمام صفقة بيع نادي هبوعيل تل أبيب الإسرائيلي لرجل أعمال إماراتي.وأوضح فريج أن المفاوضات مع رجل الأعمال الإماراتي ـ لم يذكر اسمه ـ قد بدأت منذ عدة أشهر، لكنها واجهت مشاكل بيروقراطية أعاقت إتمامها، مشيرا إلى أن التفاصيل الفنية والمالية قد تم الانتهاء منها فعليا.وأفاد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن يتم التوقيع النهائي على الصفقة خلال عام، وأن عضو الكنيست عن حزب الليكود المعارض، ياريف ليفين، يقوم بجهود كبيرة لإتمام هذه الصفقة المهمة.وشدد عيساوي فريج على أن هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها ملكية أحد النوادي الإسرائيلية الكبيرة تابعة لرجل أعمال عربي.
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

وزير إسرائيلي: رجل أعمال إماراتي سيشتري ناد كبير في تل أبيب

11:12 GMT 24.07.2022
© Photo / pixabay/pixel2013كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Photo / pixabay/pixel2013
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كشف عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رجل أعمال إماراتي سيشتري ناد كبير في تل أبيب.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الوزير الإسرائيلي أن هناك جهود مضنية يبذلها مع عضو الكنيست ياريف ليفين، بهدف إتمام صفقة بيع نادي هبوعيل تل أبيب الإسرائيلي لرجل أعمال إماراتي.
وأوضح فريج أن المفاوضات مع رجل الأعمال الإماراتي ـ لم يذكر اسمه ـ قد بدأت منذ عدة أشهر، لكنها واجهت مشاكل بيروقراطية أعاقت إتمامها، مشيرا إلى أن التفاصيل الفنية والمالية قد تم الانتهاء منها فعليا.
وأفاد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن يتم التوقيع النهائي على الصفقة خلال عام، وأن عضو الكنيست عن حزب الليكود المعارض، ياريف ليفين، يقوم بجهود كبيرة لإتمام هذه الصفقة المهمة.
وشدد عيساوي فريج على أن هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها ملكية أحد النوادي الإسرائيلية الكبيرة تابعة لرجل أعمال عربي.
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