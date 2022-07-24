https://arabic.sputniknews.com/20220724/وزير-الزراعة-المصري-لـسبوتنيك-التنسيق-مع-روسيا-يشمل-تطوير-التكنولوجيا-الزراعية-والجوانب-البيطرية-1065504381.html
وزير الزراعة المصري لـ"سبوتنيك": التنسيق مع روسيا يشمل تطوير التكنولوجيا الزراعية والجوانب البيطرية
وزير الزراعة المصري لـ"سبوتنيك": التنسيق مع روسيا يشمل تطوير التكنولوجيا الزراعية والجوانب البيطرية
قال وزير الزراعة المصري، السيد القصير، إن التواصل مع وزارة الزراعة الروسية مستمر، وأن العلاقات بين البلدين على "أفضل ما يكون". 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:41+0000
2022-07-24T16:41+0000
2022-07-24T16:41+0000
روسيا
أخبار مصر الآن
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العلاقات التجارية بين البلدين والتبادل التجاري تسير بصورة مميزة، وأن وزارة التموين المصرية تتابع عملية تصدير المنتجات الزراعية واستيراد الحبوب.وتابع الوزير، بقوله: "عمليات التصدير لروسيا مستمرة، وهناك تواصل بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي الروسي بشكل دائم من أجل تفعيل واستمرار كافة العمليات".وأوضح الوزير أن التواصل بشأن مراكز الأبحاث المشتركة بين الجانبين مستمر منذ زيارة نائب وزير الزراعة الروسي منذ فترة، وأن التعاون في مجال مراكز الأبحاث وتطوير التكنولوجيا الزراعية والجوانب البيطرية، وفيما يتعلق بالصادرات والحجر الزراعي، وأن جميع هذه الملفات محل متابعة وتواصل بين الجانبين.وحول ارتفاع عمليات التبادل التجاري بين مصر وروسيا، أوضح الوزير أن الصادرات الزراعية المصرية للسوق الروسي تمثل نسبة مؤثرة نحو 17 % من إجمالي الصادرات الزراعية.وبحسب وزير الزراعة المصري، زادت نسبة تصدير البطاطس لروسيا خلال الأشهر الأخيرة.وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد، أجرى لافروف مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.كما التقى قبلها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خضم الأزمة التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات المحاصيل والسلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/محطة-الضبعة-النووية-التعاون-مع-روسيا-يقرب-مصر-من-تحقيق-حلم-المحور-الإقليمي-1065326267.html
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روسيا, أخبار مصر الآن
وزير الزراعة المصري لـ"سبوتنيك": التنسيق مع روسيا يشمل تطوير التكنولوجيا الزراعية والجوانب البيطرية
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قال وزير الزراعة المصري، السيد القصير، إن التواصل مع وزارة الزراعة الروسية مستمر، وأن العلاقات بين البلدين على "أفضل ما يكون".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العلاقات التجارية بين البلدين والتبادل التجاري تسير بصورة مميزة، وأن وزارة التموين المصرية تتابع عملية تصدير المنتجات الزراعية واستيراد الحبوب.
وتابع الوزير،
بقوله: "عمليات التصدير لروسيا مستمرة، وهناك تواصل بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي الروسي بشكل دائم من أجل تفعيل واستمرار كافة العمليات".
وأوضح الوزير أن التواصل بشأن مراكز الأبحاث المشتركة بين الجانبين مستمر منذ زيارة نائب وزير الزراعة الروسي منذ فترة، وأن التعاون في مجال مراكز الأبحاث وتطوير التكنولوجيا الزراعية والجوانب البيطرية، وفيما يتعلق بالصادرات والحجر الزراعي، وأن جميع هذه الملفات محل متابعة وتواصل بين الجانبين.
وحول ارتفاع عمليات التبادل التجاري بين مصر وروسيا، أوضح الوزير أن الصادرات الزراعية المصرية للسوق الروسي تمثل نسبة مؤثرة نحو 17 % من إجمالي الصادرات الزراعية.
وبحسب وزير الزراعة المصري، زادت نسبة تصدير البطاطس لروسيا خلال الأشهر الأخيرة.
وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد، أجرى لافروف مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.
كما التقى قبلها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خضم الأزمة التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات المحاصيل والسلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.