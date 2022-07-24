https://arabic.sputniknews.com/20220724/وزیر-الأمن-الإيراني-قادرون-على-الدخول-إلى-ساحة-المواجهة-بكل-قوتنا-1065495786.html

وزیر الأمن الإيراني: قادرون على الدخول إلى ساحة المواجهة بكل قوتنا

وزیر الأمن الإيراني: قادرون على الدخول إلى ساحة المواجهة بكل قوتنا

أكد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، أن بإمكان بلاده أن تدخل إلى ساحة المواجهة بكل قواها لامتلاكها إمكانات هائلة في قوات الشرطة والأمن. 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T14:54+0000

2022-07-24T14:54+0000

2022-07-24T14:54+0000

إيران

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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، أن إسماعيل خطيب قد شدد على أن إيران قادرة على الدخول إلى ساحة المواجهة بكل قوتها، خاصة في ظل امتلاكها إمكانات كبيرة في قوات الشرطة ودعمها الثقافي والإعلامي، وبأنها ستخرج من الساحة منتصرة لاعتبارها قوة مصيرية في المنطقة.وأوضحت الوكالة أن تصريحات إسماعيل خطيب جاءت في الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع لجنة الأمن في محافظة كيلان خلال إشارته إلى "الحرب الشرسة التي يشنها العدو ضد بلاده، عبر اعتمادها على التحالفات السياسية والعسكرية والثقافية والسياسية الإرهابية والتخريبية إلى جانب ناتو الأجواء الافتراضية (الإنترنت)".ولفت وزير الأمن الإيراني إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة بلاده، مشددا على أن "الحصول على النتائج المطلوبة بحاجة إلى مساعدة ومواكبة الجميع، على رأسهم علماء الدين وأئمة الجماعة من أجل مواجهة أي مشكلة وتوفير الرفاهية والرخاء للشعب الإيراني".ويشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت، أمس السبت، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.وأضاف البيان أن "عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بعملاء جهاز الموساد عبر إحدى دول الجوار ودخلوا البلاد من إقليم كردستان، بقصد القيام بعمليات تخريبية وإرهابية".

https://arabic.sputniknews.com/20220724/إيران-تكشف-تفاصيل-إحباط-تفجير-منشأة-حساسة-في-أصفهان-قبل-ساعات-من-تنفيذه-1065494912.html

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