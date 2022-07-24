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‎ العراق... توضيح من شرطة كربلاء بشأن إصابة شخص إثر إطلاق نار
‎ العراق... توضيح من شرطة كربلاء بشأن إصابة شخص إثر إطلاق نار
أوضحت شرطة كربلاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إصابة شخص بهجوم مسلح في حي التحدي بالمحافظة العراقية.‏ 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T06:43+0000
2022-07-24T06:43+0000
العراق
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وأكدت في بيان لها، أمس السبت، أن "ما حدث هو مشاجرة بين شخصين، وحصل الخلاف إثر مشاكل مسبقة فيما بينهم بسبب خلافات مالية، وليس هجوما مسلحا كما روجت له بعض الصفحات، وتعرض أحدهم لإصابة طفيفة"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.وتابعت شرطة كربلاء في بيانها أنها "شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء على الفور".وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبرا يفيد بإصابة شخص بهجوم مسلح في حي التحدي في كربلاء المقدسة من قبل شباب يستقلون ستوته.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/العراق-كربلاء-تقلص-دوام-الموظفين-بسبب-حرارة-الطقس-1063317018.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

‎ العراق... توضيح من شرطة كربلاء بشأن إصابة شخص إثر إطلاق نار

06:43 GMT 24.07.2022
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
أفراد الشرطة العراقية
© worldakhbar.com
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أوضحت شرطة كربلاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إصابة شخص بهجوم مسلح في حي التحدي بالمحافظة العراقية.‏
وأكدت في بيان لها، أمس السبت، أن "ما حدث هو مشاجرة بين شخصين، وحصل الخلاف إثر مشاكل مسبقة فيما بينهم بسبب خلافات مالية، وليس هجوما مسلحا كما روجت له بعض الصفحات، وتعرض أحدهم لإصابة طفيفة"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.
وتابعت شرطة كربلاء في بيانها أنها "شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء على الفور".
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وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبرا يفيد بإصابة شخص بهجوم مسلح في حي التحدي في كربلاء المقدسة من قبل شباب يستقلون ستوته.
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